Футбол
Vprognoze.ruДубль и передача Головина принесли «Монако» победу над «Ниццей»
«Монако» одержал победу над «Ниццей» в матче чемпионата Франции. Поединок 7-го тура состоялся в Монако на стадионе «Луи II» и завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.«Монако» открыл счет на 29-й минуте. Гол на свой счет записал Александр Головин.
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Политика
Зеленский назвал Трампа учителем
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «учителем».
Известия 12:57
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством назвал одной из причин снижения инфляции в России «подкрутку» ЦБ.
RT на русском 11:52
Политика
Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации
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Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Футбол
Скончался бывший футболист сборной Литвы Римкявичюс
Ранее сообщалось, что в Албании после боя скончался болгарский боксёр.
RT на русском 12:15
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Футбол
Виктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить
КАМАЗ громит всех подряд в ПФЛ, Спартак терпит поражение за поражением в РПЛ.
Советский спорт 05:00
Политика
Лавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания
Выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ в Нью-Йорке, глава российской дипломатии отметил, что РФ будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные страны также будут его соблюдать, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:31
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
RT на русском 05:30
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Общество
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство
Известия 11:23
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Политика
В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика
Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших.
RT на русском 12:33
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Гаджеты
IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 11:37
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Авто
Стартап Canoo предложит электромобиль по подписке
Изменение культуры потребления сказалось и на бизнес-моделях. Так, американский стартап Canoo предлагает электромобили по подписке.
Ридус 10:46
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45