«Монако» одержал победу над «Ниццей» в матче чемпионата Франции. Поединок 7-го тура состоялся в Монако на стадионе «Луи II» и завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.«Монако» открыл счет на 29-й минуте. Гол на свой счет записал Александр Головин.

Дубль и передача Головина принесли «Монако» победу над «Ниццей»

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