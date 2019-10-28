Звездами встречи стали аргентинец Мауро Икарди (10-я, 26-я минуты) и представитель Франции Килиан Мбаппе (32, 44), забившие по два мяча в ворота соперника. Аргентинский футболист Анхель Ди Мария пробил две результативные передачи. У "ПСЖ" это четвертая победа кряду в лиге 1.

Дубли Икарди и Мбаппе обеспечили «ПСЖ» победу в матче с «Марселем»

Все про Спорт ру

Общество Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.

Общество Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег» В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Общество Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Общество Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Общество Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.

Общество Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по новой трассе М11 Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сообщают "Известия" со ссылкой на проект приказа "Автодора".

Экономика «Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

Наука Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки Французские ученые благодаря рентгеновским снимкам и методу 3D-моделирования смогли заглянуть внутрь мумии древнеегипетской кошки.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.

Армия и оружие Курды отошли от границы Сирии и Турции Курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) окончательно отвели своих бойцов от границы Сирии и Турции.

Происшествия 11 поездов задержалось на Вологодчине из-за непогоды Из-за непогоды в Вологодской и Ярославской областях сегодня ночью задержалось 11 поездов, об этом проинформировали в пресс-службе Северной железной дороги.

Технологии Миллион стеклянных бусин могут остановить таяние в Арктике Некоммерческая организация Ice911 предлагает потенциальное решение для этой проблемы: покрыть некоторые части Арктики миллионами полых стеклянных микросфер для формирования защитного слоя, отражающего солнечный свет и изолирующего тающий лед.

Политика Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.

Общество Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате Выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге, министр вспомнил пример сотрудника британской Ми-6 Кима Филби, который работал на советскую разведку.

Политика Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.