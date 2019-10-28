Футбол
Вести.RuДубли Икарди и Мбаппе принесли победу «ПСЖ» в матче с «Марселем»
В матче 11-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на поле домашнего стадиона "Парк де Пренс" в Париже разгромил "Марсель", забив четыре безответных мяча – 4:0. У победителей встречи по два мяча забили аргентинец Мауро Икарди (10-я, 26-я минуты) и француз Килиан Мбаппе (32, 44).
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Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Происшествия
В Забайкалье арестовали открывшего огонь по сослуживцам срочника
Читинский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае.
Новая газета 02:21
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК вчера в 22:45
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Культура
Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф
Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:41
Авто
Haval может начать в РФ выпуск нового кроссовера
Выпуск кроссовера на заводе Haval в Туле могут начать уже в 2020 году.
Автоновости дня 25 октября в 07:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пострадала из-за откровенных сцен на видео
Телевизионная ведущая и журналистка Ксения Собчак в личном "Инстаграм" рассказала о том, что ее канал на YouTube очень пострадал из-за одной из последних передач, которую она опубликовала.
Bimru.ru 00:20
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Армия и оружие
NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен
Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
Ведомости вчера в 15:45
Политика
Офис Зеленского сообщил о вывозе оружия националистов из Золотого
Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.
Экономика сегодня вчера в 16:11
Футбол
«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»
Встреча проходила на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась со счётом 3:1. Победу «красным дьяволам» принесли результативные удары Скотта Мактоминая на 21-й минуте, Маркуса Рашфорда на 30-й и Антони Марсьяля на 73-й.
Чемпионат вчера в 14:25
Политика
Посол РФ в США рассказал об ответе Москвы на размещение РСМД в Европе
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что появление ракет средней и малой дальности в Европе является главной опасностью распада Договора о РСМД.
Известия вчера в 17:51
Авто
В Сети показали, как НИВА ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 26 октября в 06:53
Экономика
Цена на гречку почти вдвое выросла за год в Алтайском крае
За 2019 года гречка в Алтайском крае подорожала 90,5%, гласят данные Алтайкрайстата.
Газета.Ru 01:57
Шоу-бизнес
Стас Пьеха несколько лет не разводится с женой из-за сына
Певец Стас Пьеха еще в 2014 году расстался с женой Натальей, однако пара до сих пор состоит в официальном браке.
Народные новости 26 октября в 18:04
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
REGNUM вчера в 22:40
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Вести.Ru вчера в 18:44
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды
Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru вчера в 03:33
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 25 октября в 14:08
Происшествия
Пропавший в Бердске школьник найден мертвым
Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
Газета.Ru 01:13
Игры
Для The Outer Worlds появились первые моды
Несколько дней назад вышла свеженькая RPG The Outer Worlds, а в сети уже появились первые моды для неё.
Игромания.ру вчера в 06:03
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
«Авторамблер» решил выяснить, какие же модели сложнее будет реализовать на вторичном рынке и почему.
SpeedMe вчера в 14:00
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Здоровье
Стал известен средний возраст диагностики рака в России
По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
REGNUM 02:03