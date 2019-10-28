Футбол
Inc-news.ruДубли Икарди и Мбаппе обеспечили «ПСЖ» победу в матче с «Марселем»
Звездами встречи стали аргентинец Мауро Икарди (10-я, 26-я минуты) и представитель Франции Килиан Мбаппе (32, 44), забившие по два мяча в ворота соперника. Аргентинский футболист Анхель Ди Мария пробил две результативные передачи. У "ПСЖ" это четвертая победа кряду в лиге 1.
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Facebook научили бороться с распознаванием лиц на видео
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Нейросеть на порядки ускорила решение задачи трех тел
Существует решение задачи трех тел в общем случае, найденное финским ученым Карлом Зундманом, но оно малоприменимо на практике, так как выражается в виде ряда с очень медленной сходимостью.
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"Раздвинуть стены или построить новый блок начальник СИЗО не в силах, при всем желании", — пояснил Волков, добавив, что поэтому необходимость создания частных тюрем не вызывает у практиков никаких сомнений.
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Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России
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"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09
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Газета.Ru вчера в 06:58
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В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
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Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп
В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Bethub.org вчера в 16:36
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:42
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста»
Российский актер Гарик Харламов прокомментировал откровенные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст», в которых приняла участие его жена Кристина Асмус.
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Германия поприветствовала решение об отсрочке Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение.
РИА Новости 07:46
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Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
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Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
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Политика
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Футбол
Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
RT на русском вчера в 11:35
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Малкин вложился в блокчейн-бизнес. Деньги исчезли, к проекту готовят коллективные иски
Вы вряд ли помните, что около года назад появилась новость: Евгений Малкин инвестировал 4 млн долларов в блокчейн стартап.
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Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
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Экономика
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Долговая нагрузка теперь имеет значение С 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов, кредитных карт и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше резервов приходится создавать кредитору.
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Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47