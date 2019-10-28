Звездами встречи стали аргентинец Мауро Икарди (10-я, 26-я минуты) и представитель Франции Килиан Мбаппе (32, 44), забившие по два мяча в ворота соперника. Аргентинский футболист Анхель Ди Мария пробил две результативные передачи. У "ПСЖ" это четвертая победа кряду в лиге 1.

Дубли Икарди и Мбаппе обеспечили «ПСЖ» победу в матче с «Марселем»

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