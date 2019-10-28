Футбол
Вести.RuДубли Икарди и Мбаппе принесли победу «ПСЖ» в матче с «Марселем»
В матче 11-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на поле домашнего стадиона "Парк де Пренс" в Париже разгромил "Марсель", забив четыре безответных мяча – 4:0. У победителей встречи по два мяча забили аргентинец Мауро Икарди (10-я, 26-я минуты) и француз Килиан Мбаппе (32, 44).
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Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Россия может отложить до 2024 года принятие новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которые касаются состава судового топлива.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса
"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории", - приводят слова Трояна на странице министерства внутренних дел Украины в Facebook.
Футбол
Кристиан Нобоа: «Уверен, что Бердыев еще не сказал последнего слова»
Интервью самого русского иностранца РПЛ — о "Рубине", семье, Семаке Нобоа уже больше 12 лет живет и играет в России.
Политика
Разворот на Африку: с кем России придется конкурировать за континент
24 октября 2019 года завершился саммит «Россия — Африка», который стал не просто победой российской внешней политики, а эпохальным событием, собравшим за одним столом политический истеблишмент всего африканского континента, на котором расположено 55 государств.
Кино
«Джокер» обогнал «Дэдпула» по кассовым сборам
Энергетика
Названа минимально допустимая для России цена на нефть
Ставка равняется 50 процентам, однако плательщикам предоставляется льгота по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). также расходы на этот налог вычитаются из базы по НДД.
Кино
Премьера «Ведьмака» от Netflix в Лондоне состоится 16 декабря
Организаторы MCM Comic Con разместили на площадке мероприятия афишу, согласно которой 16 декабря в Лондоне пройдет премьерный показ сериала «Ведьмак» от Netflix.
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
Футбол
Эксперт Бубнов призвал не винить тренера ЦСКА Гончаренко в неудачах
Известный футбольный. эксперт Александр Бубнов призвал не винить тренера столичного ЦСКА Виктора.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Политика
Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Экономика
«Дом.рф» снизил ставки по ипотеке
«Базовая ставка банка на покупку жилья на первичном рынке составляет 8,7 процента, что ниже целевого значения средних ипотечных ставок, определенных в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9 процента)», — отмечается в сообщении.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Футбол
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.
Происшествия
В Иркутской области полицейских осудили за избиение подозреваемого
Ангарский городской суд (Иркутская область) приговорил трех сотрудников полиции за избиение подозреваемого.
Армия и оружие
Террористы ИГИЛ выбрали нового лидера после убийства Багдади
Общество
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара
В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю.
Авто
Lamborghini анонсировала гоночный суперкар
Компания Lamborghini готовит к премьере топ-модель бренда, разработка которой ведется совместно с заводской гоночной командой Squadra Corse.
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».