В матче 11-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на поле домашнего стадиона "Парк де Пренс" в Париже разгромил "Марсель", забив четыре безответных мяча – 4:0. У победителей встречи по два мяча забили аргентинец Мауро Икарди (10-я, 26-я минуты) и француз Килиан Мбаппе (32, 44).

Дубли Икарди и Мбаппе принесли победу «ПСЖ» в матче с «Марселем»

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