Миланский "Интер" одержал победу над "Сассуоло" в матче восьмого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Реджо-нель-Эмилии, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

Дубли Лукаку и Мартинеса принесли «Интеру» победу над «Сассуоло»

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