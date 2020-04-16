Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДублин не собирается отказываться от проведения матчей ЕВРО-2020

ЕВРО-2020, проведение которого было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Дублин, был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. На прошлой неделе издание Daily Mail сообщило, что число городов, принимающих матчи чемпионата Европы, может быть уменьшено.
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Лондон, Дублин, Бухарест и Копенгаген подтвердили намерения провести Евро-2020

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Страсти по ЕВРО: какие города могут отказаться от турнира в 2021 году

РИА Новости08:20
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Происшествия

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Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты.
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
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Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
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Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн

Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
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ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
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Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
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Армия и оружие

16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция

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В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В Воронеже пациентам с коронавирусом отдали корпус облбольницы

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Как изменились актеры сериала «Кармелита» спустя 15 лет

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Матвиенко оценила вероятность объявления майских праздников рабочими

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На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
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Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
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