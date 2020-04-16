ЕВРО-2020, проведение которого было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Дублин, был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. На прошлой неделе издание Daily Mail сообщило, что число городов, принимающих матчи чемпионата Европы, может быть уменьшено.

Дублин не собирается отказываться от проведения матчей ЕВРО-2020

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