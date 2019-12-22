Шоу-бизнес
Газета.RuДубовицкая отреагировала на сообщение о свадьбе Петросяна
Ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала информацию о возможной свадьбе юмориста Евгения Петросяна в эфире телеканала НТВ.
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Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужиков говорить? Им уже пора улетать на небо.
— Регина Дубовицкая, ведущаяНТВ вчера в 08:01
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