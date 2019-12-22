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Pravda.RuPravda.RuДубовицкая раскритиковала Петросяна из-за свадьбы

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая раскритиковала заключение браков с большой разницей в возрасте. В пример она привела недавнее бракосочетание Евгения Петросяна. Об этом Дубовицкая рассказала в передаче "Секрет на миллион" телеканала НТВ.
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