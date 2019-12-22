Шоу-бизнес

РамблерРамблерДубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна. Надо сказать, что Дубовицкая, как бессменная ведущая «Аншлага», дружит с Еленой Степаненко, но так же сохранила хорошие отношения и с Евгением Петросяном.
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Ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала "Газете.Ru" свои слова в передаче "Секрет на миллион
", во время которой она выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте между супругами.
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Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал "Газете.Ru" слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы "Голубой огонек".
Газета.Ru 08:46
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Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
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Рассекречены первые изображения обновлённого Genesis G70

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Происшествия

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
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На Украине принудительно снизили мощность атомных электростанций

Киев принудительно снизил генерацию украинских атомных электростанций в связи с низким спросом на электроэнергию.
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Новый ультразвуковой датчик превращает любую поверхность в сенсорную панель

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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

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Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
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Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
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В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
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Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице

На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
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Регина Игоревна Дубовицкая
Ведущая
Советская и российская телеведущая, с октября 1987 года ведущая и руководитель программы «Аншлаг», журналист, редактор, сценарист.
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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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