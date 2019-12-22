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РамблерДубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна. Надо сказать, что Дубовицкая, как бессменная ведущая «Аншлага», дружит с Еленой Степаненко, но так же сохранила хорошие отношения и с Евгением Петросяном.
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с чего всё началось
Ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала "Газете.Ru" свои слова в передаче "Секрет на миллион", во время которой она выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте между супругами.РИА Новости09:46
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