Маас назвал условие для введения санкций ЕС по делу Навального

России не избежать санкций Евросоюза по делу Алексея Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью порталу t-online.