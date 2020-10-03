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РБК
РБК

Дудь и власти Камчатки показали разные видео о загрязнении воды

Министерство природы Камчатского края опубликовало видео с Халактырского пляжа неподалеку от Петропавловска-Камчатского, где произошел массовый выброс мертвых морских животных. «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый», — подписали видеозапись местные власти.В источнике
С чего всё началось
Пользователи Instagram упрекают минприроды Камчатского края за публикацию в аккаунте ведомства видео
, на котором запечатлен чистый Халактырский пляж, сообщает Telegram-канал «Подъём».
Национальная служба новостей05:40
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Министерство природы Камчатки утверждает, что пляж, где на днях произошла экологическая катастрофа, выглядит чистым

Эхо Москвы06:35
РБК

Дудь и власти Камчатки показали разные видео о загрязнении воды

РБК06:29
Национальная служба новостей

Пользователи обвиняют минприроды Камчатки в обмане за видео чистого Халактырского пляжа

Национальная служба новостей05:40
НТВ

Минприроды Камчатки показало «совершенно чистый» Халактырский пляж

НТВ06:00
ТАСС

Минприроды Камчатки показало видео «совершенно чистого» пляжа в Авачинском заливе

ТАСС05:44
Фонтанка.Ру

Это катастрофа. Минприроды Камчатки выложило в Сеть «совершенно чистый» пляж и теперь захлебывается комментариями

Фонтанка.Ру05:44
Lenta.ru

Власти Камчатки показали «совершенно чистый» пляж

Lenta.ru06:16

Маас назвал условие для введения санкций ЕС по делу Навального

России не избежать санкций Евросоюза по делу Алексея Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью порталу t-online.
Маас назвал условие для введения санкций ЕС по делу Навального
РИА Новости06:07
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Командорских островов

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в Тихом океане возле Командорских островов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Камчатка-Информ1 октября в 16:49

Минприроды сообщило о загрязнении бухт Авачинского залива на Камчатке

Нефтепродукты и фенол обнаружены в прибрежной воде у Халактырского пляжа в Камчатском крае, признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива, сообщило Минприроды Камчатского края.
Коммерсантъвчера в 15:43
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Азербайджан первый в мире применил баллистическую ракету LORA

Азербайджан впервые применил оперативно-тактический ракетный комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LOng-Range Artillery Missile (LORA), разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI), пишет The Drive.
Lenta.ru06:52

Националиста Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище в Москве

Похороны найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) состоятся завтра на Кунцевском кладбище в Москве, провести дополнительный осмотр его тела родственникам так и не дали, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новостивчера в 06:39
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Жириновский: вакцинация победит коронавирус

Москва, 3 октября 2020, 09:00 — REGNUM Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) Российской Федерации Владимир Жириновский считает, что самый эффективный способ борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 — это прививка.
REGNUM02:00
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«Медуза»: власти обсуждают введение более жестких ограничений в Москве из-за всплеска заражений COVID-19

Российские власти обсуждают вопрос закрытия в Москве торговых центров, кинотеатров, а также введение запрета на крупные массовые мероприятия в связи со всплеском заражений коронавирусом.
Дождь06:15