Дудь и власти Камчатки показали разные видео о загрязнении воды
Министерство природы Камчатского края опубликовало видео с Халактырского пляжа неподалеку от Петропавловска-Камчатского, где произошел массовый выброс мертвых морских животных. «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый», — подписали видеозапись местные власти.В источнике
С чего всё началось
Пользователи Instagram упрекают минприроды Камчатского края за публикацию в аккаунте ведомства видео
, на котором запечатлен чистый Халактырский пляж, сообщает Telegram-канал «Подъём».
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Пользователи обвиняют минприроды Камчатки в обмане за видео чистого Халактырского пляжа
Национальная служба новостей05:40