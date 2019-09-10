Культура
Московский КомсомолецДудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Российский журналист и блогер Юрий Дудь получил сегодня на торжественной церемонии в Московской государственной консерватории имени Чайковского премию "Человек года" по версии журнала GQ. При этом он со сцены обратился к собравшимся и призвал не молчать о важных вещах, происходящих в стране.
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Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Политика
Итоги выборов в севастопольское Заксобрание утвердил избирком
Представители от КПРФ, ЛДПР, «Единой России», «Справедливой России», Партии пенсионеров за социальную справедливость и «Зеленых» получили мандаты по итогам выборов в Заксобрание Севастополя второго созыва.
Политика Сегодня 09:27
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Транспорт
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Политика
Японское правительство в полном составе ушло в отставку
Капитал страны 00:18
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
Объявленного в розыск вице-мэра Первоуральска случайно нашли в Туапсе
В Туапсе задержали бывшего мэра Первоуральска, осужденного за вымогательства.
Российская газета 09:00
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Культура
Андрей Малахов предскажет конец света со сцены Comedy Woman
ИА InterMedia 09:51
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Армия и оружие
Командир роты разведчиков ДНР погиб в Донбассе
В Донбассе погиб командир-разведчик самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Троцай, известный по позывному «Лев».
Взгляд.ру 09:39
Общество
Соведущий Елены Малышевой назвал каннибализм безопасным
Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме "Жить здорово", врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению, каннибализм для здоровья не опасен.
Газета.Ru 08:54
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче
Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Чемпионат 09:21
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 03 сентября в 20:02
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пытается продать дом за счет имени Ольги Бузовой
Известный футболист Дмитрий Тарасов обратился в риелторскую компанию, чтобы продать свой дом в Подмосковье.
ГлобалМСК.ру 09:33
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Музыка
Вышел клип Noize MC на кавер «Все как у людей» Егора Летова
Рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал в YouTube клип на кавер песни Егора Летова «Все как у людей».
Культуромания 04:30
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Общество
Стала известна дата нового концерта Билана в Самаре
Ранее в Сети разгорелся скандал после публикации видеозаписи с концерта Димы Билана на Дне города в Самаре.
Дни.ру 05:50
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23