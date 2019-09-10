Российский журналист и блогер Юрий Дудь получил сегодня на торжественной церемонии в Московской государственной консерватории имени Чайковского премию "Человек года" по версии журнала GQ. При этом он со сцены обратился к собравшимся и призвал не молчать о важных вещах, происходящих в стране.

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

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