Кино

РБКРБКДудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

Российский журналист Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ. Премию он получил как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube», пишет журнал. Выступая с благодарственной речью, он призвал аудиторию «не молчать» о политических проблемах в России.
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«Как можно встречать беспредел молчанием?» Речь Юрия Дудя на премии «Человек года» GQ

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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