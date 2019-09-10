Кино
РБКДудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ
Российский журналист Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ. Премию он получил как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube», пишет журнал. Выступая с благодарственной речью, он призвал аудиторию «не молчать» о политических проблемах в России.
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Политика
В МИД РФ прокомментировали отставку Болтона
У России нет никаких иллюзий об улучшении отношений с США после отставки помощника президента Трампа Джона Болтона, заявил 11 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
REGNUM 02:43
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском вчера в 11:11
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Российская газета 03:21
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
Количество разводов в России сократилось на фоне снижения доходов населения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Lenta.ru 03:17
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова появилось в Сети
В Интернете появилось свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали своим гостям.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
Политика
В Абхазии милиция взяла под охрану ЦИК из-за митинга оппозиции
РИА Новости вчера в 11:51
Общество
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы
Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы работодатель предоставил ему возможность пройти диспансеризацию.
ТАСС вчера в 20:04
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы
Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие указа, предусматривающего применение санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы.
Российская газета вчера в 21:31
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В матче квалификационного отбора к чемпионату Европы между сборными Англии и Косово счет был открыт спустя 35 секунд матча.
Bobsoccer вчера в 14:57
Транспорт
Глава Саратова призвал горожан отказаться от личных автомобилей
«Прошу, по возможности, в эти дни пересесть на общественный транспорт и отказаться от езды по городу на личном автомобиле», — заключил Исаев.
REGNUM 03:27
Политика
CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes 09 сентября в 10:38
Политика
Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора
Горизбирком Санкт-Петербурга утвердил результаты выборов губернатора.
Известия 02:27
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Происшествия
Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска
В Польше активисты Greenpeace заблокировали судно с углём, прибывшее в Гданьск из Мозамбика, после чего их задержали.
Клопс вчера в 03:49
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественную медпомощь
По данным издания, Минздрав планирует штрафовать государственные лечебные учреждения за несоответствие требованиям, которые охватывают все этапы оказания медицинской помощи: от первичного осмотра пациента до его выписки и установления инвалидности.
Профиль 01:59
Политика
В Улан-Удэ ОМОН задержал протестующих на площади Советов
В Улан-Удэ состоялся силовой разгон несанкционированной акции, продолжающейся со вчерашнего вечера.
Номер один вчера в 04:43
Политика
Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте
Музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
RT на русском вчера в 22:24
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
По данным австралийских исследователей, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.
Российская газета 00:10
Происшествия
В Иркутской области потушили все лесные пожары
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес
СК подозревает, что актрису Элину Быстрицкую заморили голодом
Медпульс вчера в 09:32
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Гаджеты
Новый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАч
Новинка получила название Xiaomi Wireless Power Bank Youth Edition. Ёмкость этого аккумулятора составляет 10 000 мА·ч.
3DNews вчера в 10:11