Российский журналист Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ. Премию он получил как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube», пишет журнал. Выступая с благодарственной речью, он призвал аудиторию «не молчать» о политических проблемах в России.

Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

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