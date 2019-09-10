Общество

РБКРБКДудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

Российский журналист Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ. Премию он получил как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube», пишет журнал. Выступая с благодарственной речью, он призвал аудиторию «не молчать» о политических проблемах в России.
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Юрий Дудь, получив премию «Человек года» GQ, призвал не молчать о беспределе в России

Znak.com15:50

«Как можно встречать беспредел молчанием?» Речь Юрия Дудя на премии «Человек года» GQ

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Дудь на премии «Человек года» призвал говорить про беспредел в России

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Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

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Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).
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Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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