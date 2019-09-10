Общество
РБКДудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ
Российский журналист Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ. Премию он получил как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube», пишет журнал. Выступая с благодарственной речью, он призвал аудиторию «не молчать» о политических проблемах в России.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:35, Вашингтон
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Гаджеты
Компания Apple презентовала новый iPad
Компания Apple на презентации в калифорнийском Театре имени Стива Джобса представила новый iPad, ставший представителем седьмого поколения планшетов.
Известия 13:51
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК 17:01
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Политика
США обвинили Россию в убийстве чеченского повстанца в Германии
Власти США обвинили Россию в якобы убийстве врагов страны за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:44
Шоу-бизнес
Александра Розенбаума успешно прооперировали
Газета.Ru 18:51
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Зеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru 20:32
Политика
В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке.
РБК 11:59
Политика
Объявлен преемник Болтона на посту советника по госбезопасности США
Чарли Каппермен станет и. о. советника президента США по нацбезопасности, 10 сентября сообщил представитель пресс-службы Дональда Трампа Хоган Гидли.
Красная весна 14:14
Экономика
РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса
Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.
VSE42.RU 02:30
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
Российская газета 18:25
Авто
Новый седан Mazda 3 появится в России 1 октября
Компания Mazda анонсировала старт продаж в России нового седана Mazda 3. Новинку предложат с безальтернативным 1,5-литровым двигателем SkyActiv-G мощностью 120 л.с. Первые «товарные» машины появятся у дилеров 1 октября 2019 года.
Автоновости дня 06:13
Политика
Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
Экономика сегодня 09:26
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Общество
Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года
Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
ТАСС 08:26
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 08 сентября в 16:44
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол
Футболист-гей: позор, что президент ФФФ различает гомофобию и расизм
Бывший футболист сборной Франции Оливье Руйе, после окончания карьеры сделавший каминг-аут, подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который недоволен остановками матчей Лиги 1 из-за гомофобии, но разделяет мнение об остановке матчей из-за проявлений расизма.
Чемпионат 14:34
Политика
США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).
РБК 12:44
Музыка
От Гречки до «Ленинграда»: вышел сборник каверов на песни Егора Летова
Выпуск пластинки с каверами на песни музыканта приурочили к его юбилею. 10 сентября 2019 года Летову должно было исполниться 55 лет.
Peterburg2.ru 09:41
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года
В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия 11:38
Армия и оружие
КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы
Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Газета.Ru 19:49