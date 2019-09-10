Российский журналист Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ. Премию он получил как документальный режиссер и «главное лицо российского YouTube», пишет журнал. Выступая с благодарственной речью, он призвал аудиторию «не молчать» о политических проблемах в России.

Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Гаджеты Компания Apple презентовала новый iPad Компания Apple на презентации в калифорнийском Театре имени Стива Джобса представила новый iPad, ставший представителем седьмого поколения планшетов.

Общество Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.

Политика США обвинили Россию в убийстве чеченского повстанца в Германии Власти США обвинили Россию в якобы убийстве врагов страны за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Политика Зеленский встретился с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.

Политика В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке.

Политика Объявлен преемник Болтона на посту советника по госбезопасности США Чарли Каппермен станет и. о. советника президента США по нацбезопасности, 10 сентября сообщил представитель пресс-службы Дональда Трампа Хоган Гидли.

Экономика РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.

Космос Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".

Авто Новый седан Mazda 3 появится в России 1 октября Компания Mazda анонсировала старт продаж в России нового седана Mazda 3. Новинку предложат с безальтернативным 1,5-литровым двигателем SkyActiv-G мощностью 120 л.с. Первые «товарные» машины появятся у дилеров 1 октября 2019 года.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

Общество Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.

Футбол Футболист-гей: позор, что президент ФФФ различает гомофобию и расизм Бывший футболист сборной Франции Оливье Руйе, после окончания карьеры сделавший каминг-аут, подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который недоволен остановками матчей Лиги 1 из-за гомофобии, но разделяет мнение об остановке матчей из-за проявлений расизма.

Политика США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы» Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).

Музыка От Гречки до «Ленинграда»: вышел сборник каверов на песни Егора Летова Выпуск пластинки с каверами на песни музыканта приурочили к его юбилею. 10 сентября 2019 года Летову должно было исполниться 55 лет.

Кино Назван самый провальный фильм в истории Голливуда Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Общество Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.