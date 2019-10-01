Экономика
SM NewsДудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым
Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю. Запись беседы, которая была сделана в Англии, опубликована во вторник, 1 октября.
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Юрий Дудь разговорил известного российского экономиста о перспективах доллара
Millionaire.ruвчера в 10:11
Пенсионная реформа и демедведизация: вышел новый выпуск «вДудя» с экономистом Сергеем Гуриевым
Афиша Dailyвчера в 04:18
Известный экономист Сергей Гуриев прокомментировал слухи о падении доллара
Туапсинские вестивчера в 09:42
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Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия вчера в 01:44
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Происшествия
В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»
Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева.
Коммерсантъ 04:49
Здоровье
Россиянка родила тяжело больного ребенка после обращения в банк спермы
Жительница российского города Челябинск воспользовалась услугами банка спермы. Впоследствии она родила тяжело больного ребенка.
VSE42.RU 04:47
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Дождь вчера в 14:45
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»
Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
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Тимур Батрутдинов боится критиковать Ольгу Бузову
Кроме прочего, Тимур объяснил, почему предпочитает не критиковать творчество своей подруги.
Bimru.ru 03:52
Политика
Путин уволит главу ФСИН Корниенко
Президент России Владимир Путин освободит от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко и ряд других высших должностных лиц.
РБК вчера в 16:27
Музыка
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика
Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Наука
В Антарктиде от ледника откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От ледника в Антарктиде откололся огромный айсберг весом почти 315 миллиардов тонн, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:16
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Общество
«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля
Интерфакс вчера в 12:41
Политика
В России изменят правила предоставления гражданства
"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – отмечается в документе.
Уралинформбюро вчера в 07:16
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 30 сентября в 07:02
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем
В шоу знаменитость впервые рассказала о свадьбе с рэпером Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 04:38
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 01:36
Армия и оружие
Bloomberg: в США одобрили продажу Украине новой партии ПТРК Javelin
Власти США одобрили проект продажи Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщает 1 октября агентство Bloomberg.
REGNUM вчера в 16:01
Экономика
Назван средний размер ежедневного чека жителей России
Средний ежедневный чек жителей России по итогам минувшей недели — с 23 по 29 сентября — практически не изменился.
Мойка78 вчера в 20:21
Спорт
Мама 18-летней украинской прыгуньи объяснила поведение дочери на ЧМ
Мама украинской прыгуньи Ярославы Могучих Ольга оценила выступление дочери на чемпионате мира в Дохе, Катар, передают "Факты".
Газета.Ru 02:43