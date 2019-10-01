Экономика

SM NewsSM NewsДудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым

Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю. Запись беседы, которая была сделана в Англии, опубликована во вторник, 1 октября.
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К Юрию Дудю пришел осетинский экономист-беженец

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)03:18

Юрий Дудь разговорил известного российского экономиста о перспективах доллара

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Пенсионная реформа и демедведизация: вышел новый выпуск «вДудя» с экономистом Сергеем Гуриевым

Афиша Dailyвчера в 04:18

Известный экономист Сергей Гуриев прокомментировал слухи о падении доллара

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«Демедведизация, доллар и пенсионная реформа»: вышел новый выпуск «вДудя» с экономистом Гуриевым

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Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым

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«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым

Росбалтвчера в 09:58
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Мария Миронова стала мамой в 46 лет

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В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
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В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Происшествия

В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»

Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева.
Коммерсантъ 04:49
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Россиянка родила тяжело больного ребенка после обращения в банк спермы

Жительница российского города Челябинск воспользовалась услугами банка спермы. Впоследствии она родила тяжело больного ребенка.
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«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%

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Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов боится критиковать Ольгу Бузову

Кроме прочего, Тимур объяснил, почему предпочитает не критиковать творчество своей подруги.
Bimru.ru 03:52
Политика

Путин уволит главу ФСИН Корниенко

Президент России Владимир Путин освободит от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко и ряд других высших должностных лиц.
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Волейбол

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Pravda.Ru 03:47
Музыка

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
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Политика

Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

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Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
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Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Наука

В Антарктиде от ледника откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От ледника в Антарктиде откололся огромный айсберг весом почти 315 миллиардов тонн, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:16
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
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Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс вчера в 12:41
Политика

В России изменят правила предоставления гражданства

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – отмечается в документе.
Уралинформбюро вчера в 07:16
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем

В шоу знаменитость впервые рассказала о свадьбе с рэпером Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
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Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известия вчера в 23:15
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Политика

В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17

Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.
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Армия и оружие

Bloomberg: в США одобрили продажу Украине новой партии ПТРК Javelin

Власти США одобрили проект продажи Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщает 1 октября агентство Bloomberg.
REGNUM вчера в 16:01
Экономика

Назван средний размер ежедневного чека жителей России

Средний ежедневный чек жителей России по итогам минувшей недели — с 23 по 29 сентября — практически не изменился.
Мойка78 вчера в 20:21
Спорт

Мама 18-летней украинской прыгуньи объяснила поведение дочери на ЧМ

Мама украинской прыгуньи Ярославы Могучих Ольга оценила выступление дочери на чемпионате мира в Дохе, Катар, передают "Факты".
Газета.Ru 02:43
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Гуриев Сергей Маратович
Российский учёный
Российский учёный, доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года; С 2004 года по 2013 год - ректор Российской экономической школы, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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