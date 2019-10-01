Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю. Запись беседы, которая была сделана в Англии, опубликована во вторник, 1 октября.

Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым

Армия и оружие Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Интернет В Google Maps появился режим инкогнито Ранее режим инкогнито появился также в принадлежащем Google YouTube.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Происшествия В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.

Политика В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».

Политика Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера» В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».

Энергетика Путин не видит фундаментальных оснований для колебаний цен на нефть Несмотря на скачок цен на нефть после недавней атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, фундаментальных оснований для колебаний рынка нет, сказал президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Кремль потребовал от Турции соблюдать суверенитет Сирии Россия следит за заявлениями Турциями об операции против курдов в Сирии, Турция имеет право на защиту, но суверенитет Сирии нужно соблюдать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Экономика Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.

Политика Зачем правительство Польши в изгнании подняло Варшавское восстание 75 лет назад завершилось Варшавское восстание, инициированное правительством Польши в изгнании и организованное командованием Армии крайова.

Экономика Путин озвучил планы по росту производства СПГ до 2035 года В ближайшие 15 лет Россия планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 120-140 миллионов тонн, заявил президент страны Владимир Путин.

Армия и оружие Конгресс США одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin Конгресс США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 39 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Футбол «Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).

Политика Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера» Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал глав фракций Верховной рады Украины о «формуле Штайнмайера».

Политика Путин рассказал об ожиданиях от отношений России и США Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока что прогресса в отношениях России и США, передает ТАСС.

Авто В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.

Космос Названы планеты, состоящие из «странной материи» Известно, что ядра атомов обычной материи состоят из протонов и нейтронов. Те, в свою очередь, сложены кварками.