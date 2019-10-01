Экономика

SM NewsSM NewsДудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым

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Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю.
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Юрий Дудь разговорил известного российского экономиста о перспективах доллара

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Известный экономист Сергей Гуриев прокомментировал слухи о падении доллара

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Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым

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В ДТП с автобусом и легковушкой под Петербургом погиб человек

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Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35

Невидимость американского истребителя F-35 оказалась под сомнением из-за пассивного радара германской фирмы Hensoldt.
Российская газета вчера в 05:36
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера»

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Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился

В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".
Газета.Ru 02:53
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Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России

Новый Toyota RAV4 построен на модульной платформе TNGA и будет представлен в нашей стране в нескольких комплектациях.
SpeedMe вчера в 02:56
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
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Росконтроль назвал опасные куриные крылья

Эксперты Росконтроля протестировали несколько образов куриных крыльев популярных торговых марок.
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Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Энергетика

«Газпром» построил 83% газопровода «Северный поток-2»

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Политика

Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
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Общество

Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину

Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика

Редактор РИА Новости пожаловался на «БДСМ-курсы» для военкоров в Крыму

Редактор РИА Новости Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019».
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«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России

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Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Не стало грузинского композитора Гии Канчели - народный артист СССР, автор музыки к легендарным фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" и множества симфонических произведений ушел из жизни в возрасте 84 лет в Тбилиси.
Российская газета 02:41
Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Общество

В России могут появиться частные судебные приставы

В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами.
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Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
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ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
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Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2

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Политика

Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры

Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
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Общество

Региональный штат ГИБДД ещё сократят

Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.
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Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
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Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
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Гуриев Сергей Маратович
Российский учёный
Российский учёный, доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года; С 2004 года по 2013 год - ректор Российской экономической школы, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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