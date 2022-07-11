Президент Польши Анджей Дуда, выступая в День памяти жертв геноцида поляков, погибших от рук украинских националистов 79 лет назад, похвалил президента Украины Владимира Зеленского за предоставление особого статуса гражданам Польши.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса, на этой неделе его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных медиа.
Россия в июне заняла место Алжира в качестве второго экспортёра природного газа в Испанию после того, как поставки из североафриканской страны сократились из-за дипломатической размолвки, сообщает агентство Bloomberg.
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что на Украине начался процесс официальной сдачи территории Польше, после того как в парламент внесли законопроект о предоставлении полякам особого статуса.