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Дуда: Зеленский внёс в Раду законопроект об особом статусе поляков на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине, заявил польский лидер Анджей Дуда.
RT на русском
Зеленский внес законопроект в годовщину Волынской резни.
Москва 24
Президент Польши Анджей Дуда, выступая в День памяти жертв геноцида поляков, погибших от рук украинских националистов 79 лет назад, похвалил президента Украины Владимира Зеленского за предоставление особого статуса гражданам Польши.
Евразия Daily
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом.
РИА Новости

Подробнее о событии

Дуда: Зеленский внёс в Раду законопроект об особом статусе поляков на Украине
RT на русском09:57
Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе для поляков
ТК Звезда09:42
Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков на Украине
Московский Комсомолец08:21
Президент Польши Дуда: Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков
РИА Новости09:38
Дуда: Зеленский внес законопроект об особом статусе для поляков
Коммерсантъ09:33
Дуда: Зеленский внес в Верховную раду проект закона об особом статусе для поляков
ТАСС08:24
Президент Польши Дуда заявил о внесении законопроекта об особом статусе поляков на Украине
Lenta.ru09:39

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