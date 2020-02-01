Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.

Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

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