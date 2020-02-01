Политика
РИА НовостиДуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
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Авто
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
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Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение» (бывшая партия «Национальный фронт»): «День Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса наций, которого хотят подавляющее большинство европейцев».
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Падение метеорита на Урале попало на видео
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Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат
Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля.
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В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
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Гинер назвал оценочную стоимость ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» заявил, что одна из крупных аудиторских компаний оценила армейский клуб в 24 млрд руб. (около $380 млн по текущему курсу).
Армия и оружие
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Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
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Черно призналась подписчикам, что уже подала заявление на расторжение брака.
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Футболисты московского «Динамо» обыграли «Слован» в контрольном матче
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Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.