Политика

РИА НовостиРИА НовостиДуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
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