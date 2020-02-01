Политика
РИА НовостиДуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
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Политика
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
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Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Общество
В Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус студент из КНР
Студент из Китая, прибывший в Карелию, госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Кино
Трейлер нового «Форсажа» появился в сети
Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Футбол
Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре
Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Армия и оружие
«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»
Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Финансы
Курс евро поднялся выше 70 рублей
По состоянию на 18:55 мск курс евро поднялся на 1,15 рубля относительно уровня открытия торгов и достиг 70,02 рубля.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Политика
Лавров и глава МИД Китая обсудили борьбу с коронавирусом
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили взаимодействие двух государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Здоровье
Забайкальские школы закрыли из-за коронавируса
Заместитель председателя заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский заявил, что в школах региона с 31 января прекращены занятия.
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Общество
На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС
Политика
США могут обеспечить Белоруссию нефтью на 100% — Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что америанские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Спорт
Россия проиграла Испании в матче чемпионата Европы по регби
Сборная России по регби уступила Испании в первом матче чемпионата Европы 2020 года в Сочи.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Хоккей
«Автомобилист» победил «Металлург» в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" на выезде победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Культура
На Украине националисты сорвали фестиваль документального кино
Украинские националисты сорвали Международный фестиваль документального христианского кино в Днепре.
Происшествия
На турнире ММА в Москве произошла массовая драка
В Москве на Открытом шоссе на территории «Art & Food Подсолнухи» во время проведения турнира по смешанным боевым искусствам ММА произошла жестокая массовая драка.
Общество
В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Биатлон
Россиянка Шевченко выиграла юниорский спринт в Швейцарии
Российская биатлонистка Анастаситя Шевченко победила в женском спринте в швейцарском Ленцерхайде.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.