По данным опросов, Дуда не смог набрать необходимые для победы более 50% голосов, за него проголосовали 41,8% поляков, за Тшасковского — 30,4%. Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.

Дуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши

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