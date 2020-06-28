Коронавирус

ИзвестияИзвестияДуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши

По данным опросов, Дуда не смог набрать необходимые для победы более 50% голосов, за него проголосовали 41,8% поляков, за Тшасковского — 30,4%. Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
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Действующий президент Польши не смог выиграть выборы с первого раза

РБК15:32

Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши

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Коммерсантъ15:47

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Комсомольская правда20:23

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RT на русском15:09

Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда

РИА Новости18:00

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ТАСС18:03
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Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
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Общество

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Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

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Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

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