Коронавирус

ИзвестияИзвестияДуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши

По данным опросов, Дуда не смог набрать необходимых для победы более 50% голосов, за него проголосовали 41,8% поляков, за Тшасковского 30,4%. Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
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В Польше пройдет второй тур президентских выборов

РБК15:32

Президента Польши выберут во втором туре

Коммерсантъ15:47

Дуда уверен, что за него проголосуют избиратели выбывших кандидатов

РИА Новости15:54

Экзитпол: Дуда и Тшасковский проходят во второй тур выборов президента

RT на русском15:09

Кандидат в президенты Польши от оппозиции доволен своим результатом в 1-м туре выборов

ТАСС15:58

Экзитпол: Дуда и Тшасковский проходят во 2 тур выборов президента в Польше

ИА Красная Весна15:55

В Польше стартовали президентские выборы

Газета.Ru01:24
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Общество

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