Коронавирус
ИзвестияДуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши
По данным опросов, Дуда не смог набрать необходимых для победы более 50% голосов, за него проголосовали 41,8% поляков, за Тшасковского 30,4%. Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
Общество
На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову
Lenta.ru 26 июня в 12:13
Финансы
Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
Происшествия
Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей
"Примерно в 21 час 40 минут 28 июня в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад", - говорится в сообщении.
ТАСС 15:38
Политика
Лукашенко о задержании Бабарико: «Мы действуем по закону»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России поняло причины ситуации вокруг Безгазпромбанка (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка).
News.ru 15:40
Политика
Поздравляя с Днем Конституции, Зеленский упустил два региона
Поздравляя граждан с Днем Конституции, президент Украины Владимир Зеленский упомянул 25 областей, хотя в Основном законе говорится о 27 субъектах, пишет газета "Известия".
Газета.Ru 15:49
Футбол
Ещенко назвал «отскоком» ничью «Уфы» в игре со «Спартаком»
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал итоги матча против "Уфы" в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:44
Футбол
«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Тамбов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:39
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Здоровье
В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля
Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
ТАСС 14:01
Здоровье
Эксперты назвали лучшие продукты для очищения легких от вредной слизи
Shraibikus News 06:14
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK 09:35
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Германия готова принять санкции против США в ответ на ограничения по «Северному потоку-2», пишет Bloomberg.
ToDay News Ufa 08:41
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Происшествия
Специалисты восстановили электроснабжение Норильска
Специалисты восстановили электроснабжение Норильска и обсерватора, которое было нарушено после возгорания на подстанции.
RT на русском 14:50
Общество
Немецкий «колбасный король» оказался в центре скандала
Немецкий миллиардер Клеменс Тоннис (Clemens Toennies), которого в Германии называют «колбасным королем», оказался в центре скандала из-за мощной вспышки коронавируса на одном из его мясоперерабатывающих заводов.
Lenta.ru вчера в 06:59
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
Политика
Отменившим поездки в Россию иностранцам бесплатно переоформят визы
Россия бесплатно повторно оформит визы иностранцам, отменившим поездки в страну из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 15:19
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Здоровье
В правительстве сформулировали пять уроков от эпидемии коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на коллегии Минздрава РФ обозначила пять главных уроков, которые россияне должны вынести из непрекращающейся эпидемии коронавируса.
Версия-Саратов 26 июня в 07:21
Авто
Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan
Бюджетный кроссовер обогнал по популярности прежнего бестселлера марки - Volkswagen Tiguan (16 тыс экз.), а также южнокорейского лидера продаж Kia Sportage (9 тыс шт.).
Car.ru 03:28
Политика
Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Известия 06:18
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Общество
Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе.
Lenta.ru 14:02
Технологии
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Goroday.ru 26 июня в 18:22