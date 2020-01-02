Политика

РИА НовостиРИА НовостиДуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.
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с чего всё началось
В начале января польское издание Gazeta Wyborcza
 сообщило, что Дуда якобы не поедет в Израиль, где будут проходить памятные торжества, из-за присутствия на мероприятии президента России Владимира Путина.
РИА Новости08:44

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«Дубина Холокоста» и азиатский гамбит

Новостной фронт05 января в 03:30

Президент Польши не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

Комсомольская правда12:47

Президент Польши отказался от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

Телеканал 360°13:28

Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

РИА Новости09:05

Президент Польши принял решение не участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

ТАСС09:12

Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

Взгляд.ру11:20

В Израиле объяснили отказ президента Польши ехать на форум из-за Путина

Lenta.ru07:49
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News.ru 20:00
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

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Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56

Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

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