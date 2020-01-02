Политика
РИА НовостиДуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.
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с чего всё началось
В начале января польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что Дуда якобы не поедет в Израиль, где будут проходить памятные торжества, из-за присутствия на мероприятии президента России Владимира Путина.РИА Новости08:44
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Президент Польши не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста
Комсомольская правда12:47
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Армия и оружие
СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке
Корпус стражей исламской революции начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim.
Кино
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В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Культура
Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Армия и оружие
«Мученик Сулеймани»: КСИР рассказал об операции по атаке объектов США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что операция, в ходе которой были атакованы военные базы в Ираке, используемые американцами, носила название «Мученик Сулеймани».
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Политика
Владимир Путин прилетел в Турцию
Происшествия
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
Футбол
Экспресс на теннис от 08.01.2020
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Хоккей
Овечкин с передачи Орлова забросил 25-ю шайбу в сезоне
Ассистентами Александра стали Дмитрий Орлов и Том Уилсон. Для Овечкина это 25-я шайба в нынешнем сезоне.
Кино
Сборы «Звездных войн 9» превысили 900 миллионов долларов
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Гаджеты
На всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружилось шпионское ПО
Сама Samsung не отрицает, что в модуле Device Care, посвящённому накопителю устройства, используется ПО Qihoo 360.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Армия и оружие
В Госдуме раскрыли, как Шойгу обновит Вооруженные силы в 2020 году
Министерство обороны РФ в 2020 году увеличит долю современного вооружения в российских Вооруженных силах на 70% за счет поступления бронетехники, ракет, артиллерии, летательных аппаратов, комплексов ПВО и кораблей.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56
Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Глава Пентагона Марк Эспер завил, что в вопросе ударов по культурным объектам Ирана военные США будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта», сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Политика
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
Политика
В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана
Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Технологии
Google сделала браузер Chrome менее раздражающим
Компания Google объявила о запуске новой функции в браузере Chrome, которая должна сделать его менее раздражающим.
Гаджеты
OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой
OnePlus показала концептуальный смартфон под названием Concept One. Презентация состоялась на выставке CES 2020.