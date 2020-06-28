Коронавирус
Газета.RuДуда проходит во второй тур выборов президента Польши
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Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Здоровье
В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля
Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
ТАСС 14:01
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, Белоруссия осталась единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке.
Известия 16:18
Музыка
Blackpink опережают BTS по просмотрам нового клипа и количеству лайков
Пока Blackpink опережают даже по количеству лайков. У девочек 900 000, у мальчиков только 600 000.
Popcake 26 июня в 06:17
Общество
Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе.
Lenta.ru 14:02
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa 14:03
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Футбол
Хави рассказал, когда сможет возглавить «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави высказал мнение о перспективах работы в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.
BetOn 16:38
Шоу-бизнес
Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм 03:11
Армия и оружие
Сотрудники ФБР оказались причастны к теракту в США в 2015 году
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США оказались причастны к нападению террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Гарленде (Техас) в 2015 году.
Lenta.ru 17:06
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru 08:48
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com вчера в 10:39
Общество
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК 16:40
Шоу-бизнес
Шнуров написал стихи о нападении на Собчак в монастыре
Напомним, съемочную группу телеведущей Ксении Собчак силой выставили из Среднеуральского женского монастыря, когда они снимали сюжет про опального схиигумена Сергия.
RuNews24.ru 08:00
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Газета.Ru 06:14
Общество
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
РИА Новости 10:42
Здоровье
Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием рака
Как отметила врач, при более частом употреблении шашлык может стать опасным для здоровья.
РИА Новости 16:37
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Общество
Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:21
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Происшествия
В Брянске погибла трехлетняя девочка
Российская газета 13:11
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2,5 миллиона
Как сообщает ToDay News Ufa, в США заразилось коронавирусом уже более 2,47 человек.
ToDay News Ufa 08:12
Общество
ЦИК: явка на голосовании по Конституции составила 28,46% за три дня
Явка по итогам трех дней общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 28,46%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:42
Происшествия
«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии
Разливы оборотной воды на хвостохранилище – типичная для горнодобывающих предприятий авария, многие фабрики допускают подобные нарушения в ежедневном режиме, говорит аналитик АКРА Максим Худалов.
Ведомости 16:08