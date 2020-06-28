Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДуда проходит во второй тур выборов президента Польши

Второй тур состоится 12 июля текущего года.
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Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши

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Экзитпол: Дуда и Тшасковский проходят во 2 тур выборов президента в Польше

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Президента Польши выберут во втором туре

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Избирком Польши надеется представить окончательные итоги первого тура выборов 30 июня

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