В Польше придется проводить второй тур выборов президента. В него выходит действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Опросы на выходе с участков показали, что Дуда лидирует в основном в провинции, а Тшасковский — в крупных городах.

В Польше придется проводить второй тур выборов президента

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