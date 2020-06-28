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Вести.RuВ Польше придется проводить второй тур выборов президента
В Польше придется проводить второй тур выборов президента. В него выходит действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Опросы на выходе с участков показали, что Дуда лидирует в основном в провинции, а Тшасковский — в крупных городах.
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Битумовоз опрокинулся на трассе под Иркутском
Известия 12:17
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru вчера в 15:27
Путешествия
Перечислены самые популярные ошибки туристов при заселении в отель
В сети перечислили самые популярные ошибки туристов при регистрации заезда в отель и выезда из него.
Lenta.ru 19:33
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru 18:12
Игры
Стала известна возможная дата выпуска новой Call of Duty
В интернете появилась информация о вероятной дате выпуска на рынок новой части популярной серии игр Call of Duty.
Дни24 08:11
Политика
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»
Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 26 июня в 01:33
Наука
Раскрыто содержимое курительной трубки древних индейцев
Народные новости 11:34
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Космос
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили
ТАСС вчера в 22:14
Авто
Эксперты назвали пять способов открыть случайно запертый автомобиль
Тарантас Ньюс 12:06
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Шоу-бизнес
Бывший муж Бледанс показал любовь особенного сына к младшей сестре
В новой публикации Александр Семин показал, как Семен общается с младшей сестрой.
Дни.ру 10:05
Армия и оружие
В Китае заявили, что российский лазер не может расплавить броню танков
Журналисты китайского издания Sohu дали свою оценку российскому лазеру "Пересвет".
Discover24 13:27
Авто
В продаже появилась редчайшая Волга за 1,5 млн рублей
На сайте Auto.ru выставили на продажу очень редкую вариацию «Волги» - ГАЗ-3111.
SpeedMe 07:40
Энергетика
На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России
Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.
Газета.Ru вчера в 14:16
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия 17:46
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Автоспорт
Экклстоун: уверен, что буду общаться с Хэмилтоном
Повторюсь, у меня никогда не было проблем с чернокожими. Жена напомнила мне одну историю.
Чемпионат 08:57
Музыка
Группа Bring me the horizon представила ужасающий клип «Parasite Eve»
Участники британской рок-группы Bring me the horizon опубликовали на YouTube ужасающий клип на трек "Parasite Eve".
РИА Новости 17:46
Интернет
Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать память
Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать оперативную память компьютера.
UfacityNews.ru 16:37
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости 14:38
Футбол
«Интер» обыграл «Парму» в матче Серии А
Чемпионат 17:44
Экономика
Минфин сократит финансирование нацпроектов
В следующие два года национальные проекты получат на 140 млрд рублей меньше, чем это планировалось изначально, пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительные проектировки материалов Минфина.
Газета.Ru 15:14
Здоровье
41 новый случай коронавируса зарегистрирован в Амурской области
28 июня в Амурской области подтвержден 41 новый случай коронавируса: 22 - в Благовещенске, шесть - в Райчихинске, четыре - в Свободном, три - в Тамбовском районе, по два - в Тынде и Октябрьском районе, по одному - в Благовещенском и Свободненском районах.
Телепорт 02:40
Хоккей
Бывший хоккеист вспомнил, как из-за него развелись Федоров и Курникова
Канадец Шон Эйвери был одним из тех странных игроков НХЛ, которые известны всем, хотя мало кто может вспомнить их спортивные результаты.
МК-Спорт 09:25