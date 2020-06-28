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Вести.RuВ Польше придется проводить второй тур выборов президента
В Польше придется проводить второй тур выборов президента. В него выходит действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Опросы на выходе с участков показали, что Дуда лидирует в основном в провинции, а Тшасковский — в крупных городах.
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Действующий глава Польши Анджей Дуда вышел во второй тур президентских выборов
Комсомольская правда15:15
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Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
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Испытания усовершенствованной конструкции самолёта пройдут 29 июня.
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Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 32-го тура чемпионата Испании.
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В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
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В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
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Маротта: «Интер» находится на продвинутой стадии переговоров по Хакими
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи относительно подписания игрока мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, играющего на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
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Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
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Напомним, съемочную группу телеведущей Ксении Собчак силой выставили из Среднеуральского женского монастыря, когда они снимали сюжет про опального схиигумена Сергия.
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Для россиян, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, повысят НДФЛ
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Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
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Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается
Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, являющийся президентом Федерации биатлона Санкт-Петербурга, раскритиковал Владимира Драчева и Виктора Майгурова.
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