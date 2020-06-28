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Вести.RuВести.RuВ Польше придется проводить второй тур выборов президента

В Польше придется проводить второй тур выборов президента. В него выходит действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Опросы на выходе с участков показали, что Дуда лидирует в основном в провинции, а Тшасковский — в крупных городах.
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Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши

Газета.Ru16:43

Президента Польши выберут во втором туре

Коммерсантъ15:47

Экзитпол: Дуда и Тшасковский проходят во 2 тур выборов президента в Польше

ИА Красная Весна15:55

Экзитпол: Дуда и Тшасковский проходят во второй тур выборов президента

RT на русском15:09

Опрос: Дуда может выиграть во втором туре выборов президента Польши с небольшим отрывом

ТАСС18:03

Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда

РИА Новости18:00

Действующий глава Польши Анджей Дуда вышел во второй тур президентских выборов

Комсомольская правда15:15
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