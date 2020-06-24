Президент Польши Анджей Дуда рассказал журналистам, как будет выглядеть "Форт Трамп" на территории Польши.

Дуда рассказал, как будет выглядеть «Форт Трамп» в Польше

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