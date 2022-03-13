Lenta.ruДуда заявил, что НАТО обсудит участие в конфликте на Украине в случае применения ОМУНАТО может пересмотреть свое решение не вмешиваться в военные действия на Украине, в случае если Россия использует оружие массового уничтожения, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Би-би-си.РБКЛидерам государств-членов НАТО придется обсудить дальнейшие действия альянса и участие в украинском конфликте в случае применения российской стороной оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине.Lenta.ruЗа последствиями специальной военной операции России на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».КоммерсантъВ ООН заявили, что у организации нет мандата на проведение расследования на предмет наличия военных биологических программ на Украине.РБКЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаRuBaltic.RuРБКПодробнее о событииДуда: применение на Украине оружия массового поражения все изменит для НАТОКоммерсантъ14:38Дуда: применение Россией ОМУ станет «моментом, который все изменит»Газета.Ru11:13Дуда назвал возможный повод для вмешательства НАТО в конфликт на УкраинеРБК08:23Президент Польши Дуда: НАТО вступит в конфликт на Украине только при одном условииNVL10:37Дуда заявил, что НАТО обсудит участие в конфликте на Украине в случае применения ОМУLenta.ru09:13Дуда: НАТО вступит в конфликт на Украине при одном условииЮжный Федеральный08:55Президент Польши заявил, что использование Россией химического оружия будет поводом для вмешательства НАТО в конфликт на УкраинеFBM.ru10:45Показать ещёОценить1,6KПоделиться