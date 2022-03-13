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Дуда заявил, что НАТО обсудит участие в конфликте на Украине в случае применения ОМУ

НАТО может пересмотреть свое решение не вмешиваться в военные действия на Украине, в случае если Россия использует оружие массового уничтожения, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Би-би-си.
РБК
Лидерам государств-членов НАТО придется обсудить дальнейшие действия альянса и участие в украинском конфликте в случае применения российской стороной оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине.
Lenta.ru
За последствиями специальной военной операции России на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».
Коммерсантъ
В ООН заявили, что у организации нет мандата на проведение расследования на предмет наличия военных биологических программ на Украине.
РБК

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