Политика

REGNUMREGNUMДуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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Президент Польши назвал правильным решение пропустить форум по Холокосту

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Президент Польши назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста

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Президент Польши оскорбил узников концлагерей своим отказом приехать в Иерусалим из-за Путина

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Армия и оружие

Издание Military Watch сравнило российские фрегаты с кораблями ВМС США

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Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 04:02
Общество

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Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
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Общество

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Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия 21:17
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
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Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец 06:33
Общество

В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса

Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 21:46
Наука

В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса

Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.
ТВ Центр 06:59
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Армия и оружие

В России разработали новый вертолет для спецназа

Летом 2019 года "Вертолеты России" подписали с Минобороны контракт на поставку 10 вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН.
ТАСС 19:02
Экономика

Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
REGNUM 06:07
Общество

25 января наступает Новый год по лунному календарю

Труд 16:20
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
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Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС 05:07
Общество

Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли

В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
Вести.Ru 19:18
Общество

Совфед поддержал идею поднять оклады учителям

Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Известия 13:00
Общество

Россиянин Бурков признал вину на суде в США

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Общество

Жительница Рязани стала самой красивой бабушкой Европы

7 новостей 01:16
Политика

Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
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Газета.Ru 22:43
Экономика

Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
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Экономика

В Челябинской области живут 20 миллиардеров

В Челябинской области за 2018 год о доходах свыше миллиарда рублей заявили 20 человек.
REGNUM вчера в 23:00
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Ожидается до минус 10 градусов. Об этом 24 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Анджей Дуда
Польский политик
Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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