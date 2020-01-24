Политика
REGNUMДуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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Президент Польши оскорбил узников концлагерей своим отказом приехать в Иерусалим из-за Путина
Национальная служба новостей05:34
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Армия и оружие
Издание Military Watch сравнило российские фрегаты с кораблями ВМС США
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Общество
«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям
Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Общество
Стало известно, какие фрукты и овощи россияне покупают чаще всего
В 2019 году россияне чаще всего покупали бананы и картофель. Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Общество
В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса
Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
Наука
В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса
Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Армия и оружие
В России разработали новый вертолет для спецназа
Летом 2019 года "Вертолеты России" подписали с Минобороны контракт на поставку 10 вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Общество
Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли
В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
Общество
Совфед поддержал идею поднять оклады учителям
Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Общество
Россиянин Бурков признал вину на суде в США
Общество
Жительница Рязани стала самой красивой бабушкой Европы
Политика
Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом
Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
Происшествия
В Подмосковье горят торговые ряды
Экономика
Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК
В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Экономика
В Челябинской области живут 20 миллиардеров
В Челябинской области за 2018 год о доходах свыше миллиарда рублей заявили 20 человек.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Ожидается до минус 10 градусов. Об этом 24 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка
Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Шоу-бизнес
Лолита показала себя в купальнике и без макияжа
Лолита решила показать своим подписчикам в Instagram свой новый купальник с длинными рукавами.
Происшествия