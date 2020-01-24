Политика

REGNUMREGNUMДуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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Дуда пожаловался, что усилия Польши в борьбе против нацизма не учли

РЕН ТВвчера в 23:54

Президент Польши оскорбил узников концлагерей своим отказом приехать в Иерусалим из-за Путина

Национальная служба новостейвчера в 05:34

Алексей Пушков прокомментировал отсутствие польского лидера на памятном мероприятии в Иерусалиме

Новостной фронтвчера в 13:58

Дуда назвал правильным решение не приезжать на форум памяти холокоста

News.ruвчера в 11:53

Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста

РИА Новостивчера в 11:50

Президент Польши назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста

Lenta.ruвчера в 10:25

Неспособен на «спасибо». Пушков об отсутствии Дуды на форуме по холокосту

REGNUMвчера в 15:50
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Киберспорт

Vici выбила Evil Geniuses в нижнюю сетку DreamLeague Leipzig Major

Vici Gaming обыграла Evil Geniuses со счетом 2:0 во втором раунде верхней сетки плей-офф на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
Cyber.sports.ru вчера в 13:42
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM вчера в 04:00
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Футбол

«Спартак» и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта

Как сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги, московское дерби "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта.
Российская газета вчера в 12:48
Политика

Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран

Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Lenta.ru вчера в 15:11
Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Общество

Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ

Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

Якутия Daily 20 января в 21:46
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите

Известия вчера в 23:42
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС 22 января в 17:19
Теннис

Серена Уильямс вылетела с Australian Open

Уильямс впервые покидает Australian Open.
Нева Спорт 00:42
Происшествия

Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае

Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Магсити74 вчера в 08:15
Общество

ВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
ТАСС вчера в 13:59
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Общество

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Газета.Ru 00:44
Общество

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Хоккей

Панарин вошел в пятерку лучших игроков первой части сезона НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в пятерку лучших игроков первой части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии телеканала TSN.
Газета.Ru вчера в 22:20
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 22 января в 22:31
Происшествия

В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке

Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
РИА Новости 00:47
Общество

Совфед поддержал идею поднять оклады учителям

Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Известия вчера в 13:00
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

Известия вчера в 21:17
Авто

Продажи Rolls-Royce и Lamborghini в 2019 году в России выросли вдвое

В России в 2019 году выросли вдвое продажи новых автомобилей Rolls-Royce и Lamborghini, следует из данных аналитического агентства «Автостат».
РБК вчера в 08:39
Происшествия

Главе ростовского минздрава Татьяне Быковской предъявили обвинение

Блокнот Ростов-на-Дону 00:06
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM вчера в 19:07
Происшествия

Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

Газета.Ru вчера в 17:05
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Анджей Дуда
Польский политик
Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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