Политика
REGNUMДуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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Президент Польши оскорбил узников концлагерей своим отказом приехать в Иерусалим из-за Путина
Национальная служба новостейвчера в 05:34
Алексей Пушков прокомментировал отсутствие польского лидера на памятном мероприятии в Иерусалиме
Новостной фронтвчера в 13:58
Президент Польши назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста
Lenta.ruвчера в 10:25
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Киберспорт
Vici выбила Evil Geniuses в нижнюю сетку DreamLeague Leipzig Major
Vici Gaming обыграла Evil Geniuses со счетом 2:0 во втором раунде верхней сетки плей-офф на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта
Как сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги, московское дерби "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта.
Политика
Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Общество
В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса
В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Общество
Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ
Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Теннис
Серена Уильямс вылетела с Australian Open
Уильямс впервые покидает Australian Open.
Происшествия
Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае
Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Общество
ВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Общество
В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Хоккей
Панарин вошел в пятерку лучших игроков первой части сезона НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в пятерку лучших игроков первой части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии телеканала TSN.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Происшествия
В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке
Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
Общество
Совфед поддержал идею поднять оклады учителям
Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
Авто
Продажи Rolls-Royce и Lamborghini в 2019 году в России выросли вдвое
В России в 2019 году выросли вдвое продажи новых автомобилей Rolls-Royce и Lamborghini, следует из данных аналитического агентства «Автостат».
Происшествия
Главе ростовского минздрава Татьяне Быковской предъявили обвинение
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Происшествия