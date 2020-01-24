Политика
REGNUMДуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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Президент Польши оскорбил узников концлагерей своим отказом приехать в Иерусалим из-за Путина
Национальная служба новостей05:34
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Экономика
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить
В изначальном варианте, в случае уплаты НДФЛ со всей суммы, человеку придется заплатить 130 тысяч рублей.
Происшествия
Очевидец рассказал о госпитализации прибывшего из Китая россиянина
Ранее в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной сообщили РИА Новости, что в "Пулково" госпитализировали прибывшего из Китая россиянина с высокой температурой.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Общество
Названы провоцирующие онкологию привычки
Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Футбол
Игнашевич поставил подножку Алдонину во время прохождения через коридор
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич стоял почти в конце колонны.
Экономика
Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК
В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Общество
Арестованного в Греции россиянина Винника выдали Франции
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, экстрадирован во Францию.
Политика
Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам
Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Facebook Inc. мог вступить в сговор с президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему переизбраться в на выборах в 2020 году.
Недвижимость
Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина
Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Происшествия
В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка
Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
Общество
Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом
15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Кино
На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» обнаружили «неправильного» Капитана Америку
Премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» состоится в этом году, и в сети уже появились первые фотографии со съемок.
Политика
Памфилова оценила возможность голосования по конституции в будний день
Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ могло бы пройти в рабочий день, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
Кино
Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Войны клонов»
На YouTube вышел официальный трейлер последнего сезона анимационного сериала "Звёздные войны: Войны клонов".
Игры
Хидео Кодзима хочет отвлечься от больших проектов и выпустить мангу
Кодзима сказал, что он хотел бы попробовать свои силы в создании небольших или эпизодических игр, а не только в эпопеях, подобных Death Stranding.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
Доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» был создан в 1951 году.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Общество
Reuters: Изабель душ Сантуш отвергла обвинения в коррупции
Изабель душ Сантуш, дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, отвергла обвинения в коррупции после того, как Генеральная прокуратура Анголы объявила ее подозреваемой в неверном распределении финансовых ресурсов государственной нефтяной компании Sonagol и плохом управлении ею.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Шоу-бизнес
Волочкова в прозрачном белье устроила грязные танцы в спальне
Закончился он тем, что счастливая до неприличия звезда танцевала в черном прозрачном боди в спальне.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Экономика
КСИИ обсуждает постепенное возвращение России в Европу
КСИИ обсуждает постепенное возвращение России в Европу В «Русском доме» Росконгресса в Давосе состоялось очередное закрытое заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Актриса приняла участие в концерте, посвящённом Владимиру Высоцкому. На сцене Гусева появилась в колготках в сеточку, без юбки.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.