Политика

REGNUMREGNUMДуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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Президент Польши назвал правильным решение пропустить форум по Холокосту

РБК15:35

Дуда нашел оправдание своей неявке на форум в Израиль

Московский Комсомолец13:12

Президент Польши оскорбил узников концлагерей своим отказом приехать в Иерусалим из-за Путина

Национальная служба новостей05:34

Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста

РИА Новости11:50

Президент Польши назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста

Lenta.ru10:25

Израильский политолог назвал политику Польши кошмарной и чудовищной

REGNUM08:43

Дуда назвал правильным решение не приезжать на форум памяти холокоста

News.ru11:53
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Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

В изначальном варианте, в случае уплаты НДФЛ со всей суммы, человеку придется заплатить 130 тысяч рублей.
РЕН ТВ 19:44
Происшествия

Очевидец рассказал о госпитализации прибывшего из Китая россиянина

Ранее в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной сообщили РИА Новости, что в "Пулково" госпитализировали прибывшего из Китая россиянина с высокой температурой.
РИА Новости вчера в 10:46
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 16:26
Общество

Названы провоцирующие онкологию привычки

Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Профиль 21 января в 07:25
Футбол

Игнашевич поставил подножку Алдонину во время прохождения через коридор

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич стоял почти в конце колонны.
Газета.Ru вчера в 12:49
Экономика

Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Известия 13:22
Общество

Арестованного в Греции россиянина Винника выдали Франции

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, экстрадирован во Францию.
Lenta.ru 16:54
Политика

Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам

Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Facebook Inc. мог вступить в сговор с президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему переизбраться в на выборах в 2020 году.
РБК 20:09
Недвижимость

Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина

Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
Красная весна 13:22
Общество

Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Ведомости 02:19
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Общество

Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США

Известия 18:41
Политика

В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
RT на русском 17:10
Происшествия

В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка

Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
ТАСС 07:53
Общество

Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом

15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Известия 14:00
Кино

На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» обнаружили «неправильного» Капитана Америку

Премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» состоится в этом году, и в сети уже появились первые фотографии со съемок.
Киноафиша России вчера в 09:18
Политика

Памфилова оценила возможность голосования по конституции в будний день

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ могло бы пройти в рабочий день, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 08:07
Кино

Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Войны клонов»

На YouTube вышел официальный трейлер последнего сезона анимационного сериала "Звёздные войны: Войны клонов".
Российская газета вчера в 11:30
Игры

Хидео Кодзима хочет отвлечься от больших проектов и выпустить мангу

Кодзима сказал, что он хотел бы попробовать свои силы в создании небольших или эпизодических игр, а не только в эпопеях, подобных Death Stranding.
REGNUM 13:03
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

Доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» был создан в 1951 году.
Lenta.ru 18:13
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Общество

Reuters: Изабель душ Сантуш отвергла обвинения в коррупции

Изабель душ Сантуш, дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, отвергла обвинения в коррупции после того, как Генеральная прокуратура Анголы объявила ее подозреваемой в неверном распределении финансовых ресурсов государственной нефтяной компании Sonagol и плохом управлении ею.
ТАСС 14:42
Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС 05:07
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 21 января в 06:07
Шоу-бизнес

Волочкова в прозрачном белье устроила грязные танцы в спальне

Закончился он тем, что счастливая до неприличия звезда танцевала в черном прозрачном боди в спальне.
7Дней.ру 13:00
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости 20:03
Экономика

КСИИ обсуждает постепенное возвращение России в Европу

КСИИ обсуждает постепенное возвращение России в Европу В «Русском доме» Росконгресса в Давосе состоялось очередное закрытое заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
Коммерсантъ 17:42
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Актриса приняла участие в концерте, посвящённом Владимиру Высоцкому. На сцене Гусева появилась в колготках в сеточку, без юбки.
Uznayvse.ru вчера в 03:51
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы 03:30
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Анджей Дуда
Польский политик
Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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