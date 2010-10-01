Политика

REGNUMREGNUMДуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста

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Дуду раскритиковали за отказ приехать на Всемирный форум памяти Холокоста

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