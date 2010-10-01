Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Общество МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб.

Общество В Гидрометцентре пообещали зимний февраль Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка Банк России приказом от 24 января 2020 года отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, г. Саратов), говорится в сообщении регулятора.

Фигурное катание Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Политика В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Политика Китай поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерам стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции.

Общество Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Гаджеты Apple выпустит бюджетный iPhone Компания Apple начинает готовиться к массовому производству бюджетного iPhone SE 2 – которому уже успели присвоить имя iPhone 9. Смартфон поступит на рынок уже в марте этого года.

Экономика Суд разрешил налоговой отказывать бизнесу в вычетах НДС и расходах по налогу на прибыль Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске поддержал право Федеральной налоговой службы (ФНС) полностью отказывать бизнесу в вычетах НДС и расходах по налогу на прибыль, если налоговики имеют доказательства, что предприятие получило необоснованную налоговую выгоду.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны Эксперты Роскачества составили рейтинг смартфонов и назвали лучшие бюджетные модели. Об этом говорится на сайте ведомства.