Политика
REGNUMДуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в приграничном с РФ районе
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Приамурьем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Общество
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб.
Общество
В Гидрометцентре пообещали зимний февраль
Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России приказом от 24 января 2020 года отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, г. Саратов), говорится в сообщении регулятора.
Футбол
«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона
«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Общество
Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками
Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Общество
Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда
Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Политика
Китай поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран
Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерам стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Певица Алсу ответила на критику вокальных данных своей дочери
Певица Алсу в своём Instagram выложила видеозапись со своей дочерью Микеллой, играющей на рояле и исполняющей песню "Любовь настала".
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Компания Apple начинает готовиться к массовому производству бюджетного iPhone SE 2 – которому уже успели присвоить имя iPhone 9. Смартфон поступит на рынок уже в марте этого года.
Экономика
Суд разрешил налоговой отказывать бизнесу в вычетах НДС и расходах по налогу на прибыль
Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске поддержал право Федеральной налоговой службы (ФНС) полностью отказывать бизнесу в вычетах НДС и расходах по налогу на прибыль, если налоговики имеют доказательства, что предприятие получило необоснованную налоговую выгоду.
Армия и оружие
На видео попал полет российских вертолетов над американским блок-постом в Сирии
Видео с полетом российского вертолет Ми-28Н над блок-постом США выложили в сеть.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны
Эксперты Роскачества составили рейтинг смартфонов и назвали лучшие бюджетные модели. Об этом говорится на сайте ведомства.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика