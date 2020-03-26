Экономика
РИА Новости«Дуэль с русским медведем». Назван проигравший в нефтяной войне
Наследный принц Саудовской Аравии вовлек королевство в самоубийственную дуэль с русским медведем, в которой главные потери понесут подданные монархии, пишет журналист издания Al Araby о последствиях срыва соглашения ОПЕК+ в марте.
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Самоубийственная дуэль с русским медведем: назван проигравший в нефтяной войне
Радио Комсомольская правдавчера в 10:59
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