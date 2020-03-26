Наследный принц Саудовской Аравии вовлек королевство в самоубийственную дуэль с русским медведем, в которой главные потери понесут подданные монархии, пишет журналист издания Al Araby о последствиях срыва соглашения ОПЕК+ в марте.

«Дуэль с русским медведем». Назван проигравший в нефтяной войне

Общество Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране Ранее во время видеосовещания по коронавирусу с членами правительства РФ Владимир Путин объявил, что на карантине сейчас находятся 3,3 млн человек, за три недели в Россию вернулись 825 тыс. россиян, в ближайшее время ожидают еще 20 тыс.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Экономика Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.

Общество Главному инфекционисту США предоставили охрану из-за угроз в его адрес Министерство юстиции США одобрило предоставление охраны директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как он начал получать сообщения с угрозами в свой адрес.

Общество Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова Как сообщает издание, новым министром может стать Ирина Солдатова, которая ранее работала в сфере здравоохранения и правительстве Московской области.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).