Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Дуэль с русским медведем». Назван проигравший в нефтяной войне

Наследный принц Саудовской Аравии вовлек королевство в самоубийственную дуэль с русским медведем, в которой главные потери понесут подданные монархии, пишет журналист издания Al Araby о последствиях срыва соглашения ОПЕК+ в марте.
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Al Araby назвало самоубийством затеянную Эр-Риядом ценовую войну за нефть

ФАНвчера в 14:17

От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

ИА Красная Веснавчера в 11:34

Al Araby (Великобритания): Саудовская Аравия — крупнейший проигравший в нефтяном конфликте (Al Araby Al Jadeed)

ИноСМИ31 марта в 17:10

«Дуэль с русским медведем». Назван проигравший в нефтяной войне

РИА Новостивчера в 09:08

Al Araby: Саудовская Аравия приближается к самоубийству

Телеканал 360°вчера в 07:50

Саудиты вступили в самоубийственную дуэль с русским медведем - Al Araby

Царьградвчера в 06:40

Самоубийственная дуэль с русским медведем: назван проигравший в нефтяной войне

Радио Комсомольская правдавчера в 10:59
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Происшествия

Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом

В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Российская газета вчера в 13:56
Футбол

Ван Дейк назвал Месси самым сложным соперником

Спорт-Экспресс 31 марта в 16:43
Общество

Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

Ранее во время видеосовещания по коронавирусу с членами правительства РФ Владимир Путин объявил, что на карантине сейчас находятся 3,3 млн человек, за три недели в Россию вернулись 825 тыс. россиян, в ближайшее время ожидают еще 20 тыс.
НГС55 вчера в 12:39
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Кубань 24 01:12
Происшествия

Почти тысячу прилетающих из-за границы иркутян возьмут под контроль

В ближайшие дни ожидается возвращение из-за границы в Иркутскую область более тысячи человек.
Областная газета (г. Иркутск) 31 марта в 09:20
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

У жительницы Алтайского края, родившей накануне ребенка, подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 01:44
Гаджеты

IPhone 9 появился на официальном сайте Apple вместе с ценой

iXBT.com вчера в 02:57
Общество

В России осталось только 10 регионов без коронавируса

В десяти регионах РФ на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 12:45
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
Экономика

Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса

По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.
РБК 01:00
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

BFM.ru 02:05
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки

Вечерняя Москва 31 марта в 03:51
Общество

В Роспотребнадзоре выступили за продление выходных в России

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил продление нерабочей недели, однако подчеркнул, что говорить об этом пока рано.
Известия 01:18
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно

У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
Собака.ru 01:53
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Общество

Главному инфекционисту США предоставили охрану из-за угроз в его адрес

Министерство юстиции США одобрило предоставление охраны директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как он начал получать сообщения с угрозами в свой адрес.
Газета.Ru 02:03
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Общество

Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова

Как сообщает издание, новым министром может стать Ирина Солдатова, которая ранее работала в сфере здравоохранения и правительстве Московской области.
АиФ Омск вчера в 23:45
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье вчера в 01:11
Общество

Что случилось этой ночью: четверг, 2 апреля

Краткая сводка событий, произошедших к утру: - В Москве умерли три пожилых пациента с коронавирусом.
Интерфакс 00:35
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Политика

Песков сообщил, что изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет

Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.
ТАСС вчера в 06:01
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Life.ru вчера в 08:06
Общество

С 3 апреля россиян начнут уведомлять о нарушении карантина по СМС

Система начнет работать с 3 апреля.
Национальный журнал 31 марта в 17:35
Экономика

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК вчера в 15:55
Общество

Свердловские отделения почты до субботы работают в обычном режиме

Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям Макрорегион УРАЛ АО «Почта России», в почтовых отделениях на полу нанесена разметка, чтобы клиенты соблюдали дистанцию в 1,5-2 метра.
Уральский меридиан 01:13
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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