Проигравшей стороной от снижения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby. В статье отмечается, что сделка ОПЕК+ в 2016 году об ограничении суточных объемов добычи нефти позволила стабилизировать стоимость барреля нефти.

От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

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Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Здоровье Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.

Общество Число заболевших коронавирусом в США превысило 200 тыс. человек Наихудшая ситуация сохраняется в штате Нью-Йорк, где заболели более 80 тыс. человек, погибли от вируса более 1,9 тыс. Тяжелое положение сохраняется также в Нью-Джерси, Мичигане, Калифорнии и Луизиане.

Энергетика В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.

Гаджеты IPhone SE 2 может выйти 15 апреля Поссер утверждает, что в ходе внутреннего обсуждения Apple назвала ориентировочные даты релиза iPhone Se 2. Показать миру новинку компания планирует 15 апреля, а сами продажи начнутся с 22.

Общество Волгоградцам разрешено выходить на улицу с паспортом и уведомлением С 1 апреля выйти из дома волгоградцы могут для обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, разрешено также вынеси бытовой мусор или вывести на прогулку домашнее животное на расстояние не более 100 метров от жилища.

Происшествия Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.