Экономика
ИА Красная ВеснаОт развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия
Проигравшей стороной от снижения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby. В статье отмечается, что сделка ОПЕК+ в 2016 году об ограничении суточных объемов добычи нефти позволила стабилизировать стоимость барреля нефти.
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Самоубийственная дуэль с русским медведем: назван проигравший в нефтяной войне
Радио Комсомольская правда10:59
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Происшествия
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Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
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Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
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Общество
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Политика
Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Максима Ксензова назначили замминистра культуры РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Ксензова заместителем министра культуры РФ.
Общество
В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков
Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 200 тыс. человек
Наихудшая ситуация сохраняется в штате Нью-Йорк, где заболели более 80 тыс. человек, погибли от вируса более 1,9 тыс. Тяжелое положение сохраняется также в Нью-Джерси, Мичигане, Калифорнии и Луизиане.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти 15 апреля
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Политика
Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США
Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США. Об этом в среду сообщило Минобороны РФ.
Общество
Волгоградцам разрешено выходить на улицу с паспортом и уведомлением
С 1 апреля выйти из дома волгоградцы могут для обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, разрешено также вынеси бытовой мусор или вывести на прогулку домашнее животное на расстояние не более 100 метров от жилища.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Российские военврачи в Италии раскрыли первые результаты работы
Российские военврачи, работающие в Италии, в Ломбардии, рассказали о первых результатах работы.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Общество