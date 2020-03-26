Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаОт развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

Проигравшей стороной от снижения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby. В статье отмечается, что сделка ОПЕК+ в 2016 году об ограничении суточных объемов добычи нефти позволила стабилизировать стоимость барреля нефти.
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Al Araby назвало самоубийством затеянную Эр-Риядом ценовую войну за нефть

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От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

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Самоубийственная дуэль с русским медведем: назван проигравший в нефтяной войне

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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
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Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом

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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

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В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега

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В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
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Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
Армия и оружие

Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
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Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

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Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди

Местные жители выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Ксензова заместителем министра культуры РФ.
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В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
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Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

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IPhone SE 2 может выйти 15 апреля

Поссер утверждает, что в ходе внутреннего обсуждения Apple назвала ориентировочные даты релиза iPhone Se 2. Показать миру новинку компания планирует 15 апреля, а сами продажи начнутся с 22.
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Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США. Об этом в среду сообщило Минобороны РФ.
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Волгоградцам разрешено выходить на улицу с паспортом и уведомлением

С 1 апреля выйти из дома волгоградцы могут для обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, разрешено также вынеси бытовой мусор или вывести на прогулку домашнее животное на расстояние не более 100 метров от жилища.
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Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

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Российские военврачи в Италии раскрыли первые результаты работы

Российские военврачи, работающие в Италии, в Ломбардии, рассказали о первых результатах работы.
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Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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