Футбол
Sport.ruДуглас Коста хочет остаться в «Ювентусе»
28-летний вингер "Ювентуса" Дуглас Коста развеял слухи о своём уходе из клуба. Летом различные СМИ сообщали, что бразилец может оказаться в "МЮ".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Хочу проливать кровь за «Ювентус». Дуглас Коста опроверг переговоры с «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ruвчера в 16:04
Дуглас Коста: «Я остался, чтобы завоевывать титулы с „Ювентусом“ и проливать кровь за клуб»
Sportbox.RUвчера в 17:24
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,5 копейки и составил 65,385 рубля.
ТАСС 03:06
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Здоровье
Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам
На вейпы, электронные сигареты и кальяны в России все-таки могут распространить антитабачные ограничения.
Российская газета 02:35
Технологии
Расторгнут контракт на превращение Ил-76МД в гиперзвуковую лабораторию
Военное обозрение 03:15
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru вчера в 07:21
Общество
Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска
В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.
Пятый канал 02:53
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Происшествия
В Канаде подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины
МИР 24 вчера в 21:05
Политика
Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах
Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.
РИА Новости вчера в 19:37
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика
Россиянина задержали в Болгарии по подозрению в шпионаже
Секретарь болгарского Национального движения "Русофилов" подозревается в шпионаже и сейчас с ним работают сотрудники болгарской полиции.
Online47.ru вчера в 22:28
Шоу-бизнес
«Мартышка»: Виктории Боне угрожают лишением родительских прав
Как сообщает интернет-газета "Кривое-зеркало", Виктория Боня на своей странице в Инстаграм пожаловалась подписчикам о том, что три незнакомые женщины буквально затравили ее дочь, обзывая её и угрожая лишить мать родительских прав.
Кривое-зеркало.ру 02:56
Происшествия
В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка
Российская газета 02:54
Экономика
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК вчера в 16:20
Гаджеты
Компания Apple представит новые модели смартфона iPhone
Компания Apple проведет презентацию, на которой ожидается презентация новых моделей смартфона iPhone.
Известия вчера в 21:41
Политика
Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним
Ранее российское издание «Известия» сообщило, что 8 сентября семья россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, прибудут в Штаты для встречи с ним.
Политика Сегодня 02:57
Хоккей
«Витязь» нанёс московскому «Динамо» первое поражение в сезоне
Чемпионат вчера в 14:44
Футбол
Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020
Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:48
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Православным россиянам захотели добавить еще один выходной
Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».
Lenta.ru вчера в 08:18