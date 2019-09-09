Футбол
Sport.ruДуглас Коста хочет остаться в «Ювентусе»
28-летний вингер "Ювентуса" Дуглас Коста развеял слухи о своём уходе из клуба. Летом различные СМИ сообщали, что бразилец может оказаться в "МЮ".
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«Хочу проливать кровь за «Ювентус». Дуглас Коста опроверг переговоры с «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ruвчера в 16:04
Дуглас Коста: «Я остался, чтобы завоевывать титулы с „Ювентусом“ и проливать кровь за клуб»
Sportbox.RUвчера в 17:24
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Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в аварии
Российская газета 01:56
Политика
Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной
Россия и Украина для обмена заключенными создали специальные рабочие группы, российскую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента страны Андрей Ермак, об этом в интервью РБК сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
REGNUM 01:35
Общество
Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре
Газета.Ru 01:48
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости вчера в 12:49
Политика
Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу
Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
Вестник вчера в 11:25
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Армия и оружие
Европол: в конфликте на востоке Украины участвовали кавказские боевики
Как сообщил представитель полицейского агентства Европейского союза Европол со ссылкой на доклад о террористических угрозах в 2018 году, следователями организации было зафиксировано участие в боевых действиях на Украине боевиков с Кавказа, предположительно ранее воевавших в Ираке и Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 19:14
Происшествия
Суд в Китае приговорил к смертной казни похитителя и убийцу ребенка
Суд средней ступени города Сианя на северо-западе Китая приговорил к смертной казни Лина Юаньцзе за похищение и убийство несовершеннолетнего, его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок.
Известия 01:33
Политика
Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru вчера в 14:09
Футбол
Абрахам: «Мама была вся в слезах из-за расистских оскорблений в мой адрес»
Форвард «Челси» Тэмми Абрахам рассказал, что его мама очень сильно переживала из-за расистских оскорблений в адрес сына.
Sport24.ru 01:35
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде хлопьев на завтрак для детей
Политическая Экспертиза вчера в 14:29
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи
RT на русском 01:16
Гаджеты
Apple представит новые модели смартфона iPhone
Реальное время вчера в 22:21
Культура
Командир А321 «Уральских авиалиний» научил Урганта управлять самолетом
Командир Аirbus А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов принял участие в первом выпуске нового «Вечернего Урганта».
Екатеринбург-ТВ 00:00
Наука
На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения
Российская газета вчера в 07:11
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Футбол
Рамос хочет видеть Погба в «Реале»
Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос выразил надежду, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба присоединится к столичной команде.
Газета.Ru 01:20
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Политика
Россияне раскрыли отношение к США и Европе
Враждебными отношения между Россией и США назвали 11 процентов россиян, а между Россией и Европой — четыре процента опрошенных.
Lenta.ru 01:15
Происшествия
Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал
Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Происшествия
В Екатеринбурге полиция ищет жертв медиков-мошенников из Global Med
Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от противоправных действий представителей указанного медицинского центра, обратиться в кабинет № 440 следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону (343) 294-14-96.
Европейско-Азиатские новости 00:54
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Итоговая явка составила 21,77 процента, сообщили в Мосгоризбиркоме.
Lenta.ru вчера в 03:50
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Финансы
РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года
Чистый госдолг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции.
Коммерсантъ 01:25