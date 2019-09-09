Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста опроверг сообщения, связывающие его с интересом «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Об интересе «МЮ» к бразильцу рассказал Джованни Бранчини – один из посредников сделки по переходу Косты в «Ювентус» в 2017 году.

Дуглас Коста опроверг слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед»

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