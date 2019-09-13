Может, раньше, когда в одной команде могли встретиться бразильцы и аргентинцы.

с чего всё началось

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о поведении нападающего Артема Дзюбы. Бразилец не понимает юмор россиянина.

Дуглас Сантос: «Дзюба постоянно что-то говорит. Шутки его не понимаю»

Шоу-бизнес Собчак опубликовала первые фото со свадьбы Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Культура Глава киностудии имени Горького ушел в отставку Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.

Фигурное катание Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.

Наука Биологи обнаружили новый «гормон стресса» По заявлению авторов — Джерарда Карсенти (Gerard Karsenty) и его коллег из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (CUIMC) — ключевую роль в запуске физиологической реакции «бей или беги» может играть не столь известный гормон остеокальцин.

Происшествия СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.

Политика В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

Общество Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Футбол «Барселона» переключится с Неймара на Мбаппе Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его переход из «Барселоны» во французский клуб стал самым дорогим в истории футбола.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.

Происшествия Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.

Экономика Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Происшествия Отголоски землетрясения на Алтае ощутили в Новосибирске Жители Новосибирской области ощутили отголоски землетрясения, произошедшего сегодня, 13 сентября, в Республике Алтай.

Политика Медведев назвал условия сокращения рабочей недели Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Происшествия В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Политика Зеленский озвучил условия выборов в Донбассе Сегодня же стало известно, что Украина готовит списки для проведения нового обмена.

Происшествия В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.

Политика Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.

Футбол Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.

Общество Синоптики рассказали о метеорологической осени в Москве Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, чего ждать от погоды в Москве в ближайшую неделю.

Происшествия В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца Тверской суд Москвы 16 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.