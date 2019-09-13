Футбол
Нева СпортДуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы
Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой. По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема. Однако Сантос отметил, что Дзюба знает какие-то слова на испанском и португальском и постоянно что-то говорит.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Газета.Ru 08:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались
Сразу после регистрации брака в Грибоедовском ЗАГСе Ксения Собчак и Константин Богомолов отправились на таинство венчания.
Woman.ru 08:15
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite оказался улучшенной версией Xiaomi CC9
В остальном Xiaomi Mi 9 Lite является просто европейское версией Xiaomi CC9, то есть смартфон получил экран диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340 x 1080 пикселей, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, однокристальную систему Snapdragon 710, аккумулятор емкостью 4030 мА•ч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC и оболочкой MIUI 10 на базе Android 9 Pie.
iXBT.com 06:23
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Спорт
В Кремле отреагировали на продажу призёркой ОИ подаренного автомобиля
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.
RT на русском 08:17
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Политика
Bild назвал «проклятием» советское наследие в Германии
Немецкий таблоид Bild пожаловался на развалины и обломки, оставшиеся от советских войск после их вывода из Германии.
Телеканал 360° 00:43
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевские премии
В Гарвардском университете в США состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий, которую также называют Антинобелевской премией, сообщается на сайте мероприятия.
РБК 00:26
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 09 сентября в 08:02
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru вчера в 03:47
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Посол России в Чехии Александр Змеевский был приглашен в МИД страны в связи с высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского о старосте (главе) района Прага-6, инициировавшем перенос находящегося на территории района памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 08:50
Экономика
РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками
Почему РЖД сокращают финансирование БАМа "Российские железные дороги" в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств.
РБК вчера в 04:41
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Политика
Песков прокомментировал возвращение на работу иркутской чиновницы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение на работу руководителя пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич должно вызвать вопросы.
Газета.Ru 08:07
Экономика
Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС 03:07
Политика
Вышинский заявил о госпитализации
Lenta.ru 08:04
Энергетика
Литва впервые закупит крупную партию СПГ у России
Литва впервые закупит у России крупную партию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 04:41
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51
Армия и оружие
Турчинов рассказал, почему Украина не объявляет войну России
Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России, так как у России имеется «второй в мире ядерный потенциал».
Военное обозрение 08:38
Экономика
Набиуллина предложила повысить «отсечку» по цене нефти для ФНБ
Глава Банка России предложила повысить цену отсечения в бюджетном правиле, чтобы ограничить возможные траты из Фонда национального благосостояния, а значит, и их влияние на рубль и инфляцию.
Российская газета 07:38
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
РИА Новости вчера в 09:01
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Транспорт
Для Крымской железной дороги закупили 166 вагонов и 10 локомотивов
К открытию железнодорожного движения через Керченский пролив Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для их передачи ФГУП "Крымская железная дорога".
Российская газета 02:26
Общество
Власти ЯНАО расселят 1 млн кв. метров аварийного жилья за пять лет
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что в округе за пять лет будет расселен один миллион квадратных метров аварийного жилья.
Будущее России. Национальные проекты 09:05