Футбол
Бомбардир.руДуглас Сантос: «Дзюба постоянно что-то говорит. Шутки его не понимаю»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о поведении нападающего Артема Дзюбы. Бразилец не понимает юмор россиянина.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
Налоговая служба заблокировала счета Киркорова
Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны.
Lenta.ru 02:49
Политика
Экс-депутат Рады рассказал об ожидающем Украину газовом коллапсе
По словам Журавко, «далеко не последний человек» в компании рассказал ему, что реверс газа существует только на бумаге, и без транзита российского газа в Европу «Нафтогазу» грозит «полный конец».
Известия 02:43
Политика
Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников
Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Общество
ФСБ и Роскомнадзор заблокируют два почтовых сервиса
Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями.
Российская газета 02:42
Происшествия
Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри
В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
Газета.Ru 00:23
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в России
Автоновости дня 11 сентября в 08:43
Политика
Зеленский призвал Запад сохранить антироссийские санкции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России.
ТАСС 02:57
Гаджеты
Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.
Известия 01:00
Наука
Найдены высокотехнологичные древние «хирургические» инструменты
Ugpressa.ru 00:02
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Футбол
Форум «Россия – спортивная держава»: массовую зарядку проведет Карелин
В рамках форума «Россия — спортивная держава» на стадионе «Нижний Новгород» планируется провести массовую общерегиональную зарядку.
REGNUM вчера в 11:50
Авто
На смену Mitsubishi Pajero придет новая модель
Предполагалось, что у Mitsubishi Pajero появится прямой преемник, но оказалось, что ему на смену придет новая модель.
Tvoe-avto.com 10 сентября в 06:42
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Наука
В Арктике открыли новый остров и пролив
Участники Комплексной экспедиции Северного флота обнаружили новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
НИА - Заполярье вчера в 06:31
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа, сообщает газета "Коммерсантъ".
ТАСС 02:49
Политика
Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу — позор для страны.
РБК вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
Пятый канал вчера в 06:31
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Политика
Мир устал от угроз и шантажа
Кстати, Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".
Труд вчера в 17:00
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00