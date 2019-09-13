Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руДуглас Сантос: «Дзюба постоянно что-то говорит. Шутки его не понимаю»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о поведении нападающего Артема Дзюбы. Бразилец не понимает юмор россиянина.
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Дуглас Сантос: «Рад, что Малком в „Зените“»

Спорт-Экспресс02:00

Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы

Нева Спорт02:27

Дуглас Сантос: «Дзюба постоянно что-то говорит. Шутки его не понимаю»

Бомбардир.ру02:14

Новичок «Зенита» признался, что не понимает шуток Артема Дзюбы

Петербургский дневник02:05

Дуглас Сантос признался, что не понимает шуток Артема Дзюбы

Телеканал Санкт-Петербург03:01
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Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Общество

Налоговая служба заблокировала счета Киркорова

Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны.
Lenta.ru 02:49
Политика

Экс-депутат Рады рассказал об ожидающем Украину газовом коллапсе

По словам Журавко, «далеко не последний человек» в компании рассказал ему, что реверс газа существует только на бумаге, и без транзита российского газа в Европу «Нафтогазу» грозит «полный конец».
Известия 02:43
Политика

Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников

Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Общество

ФСБ и Роскомнадзор заблокируют два почтовых сервиса

Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями.
Российская газета 02:42
Происшествия

Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри

В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
Газета.Ru 00:23
Авто

Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в России

Автоновости дня 11 сентября в 08:43
Политика

Зеленский призвал Запад сохранить антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России.
ТАСС 02:57
Гаджеты

Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.
Известия 01:00
Наука

Найдены высокотехнологичные древние «хирургические» инструменты

Ugpressa.ru 00:02
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Наука

В Гарвардском университете наградили лауреатов Шнобелевской премии

Коммерсантъ 01:56
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Футбол

Форум «Россия – спортивная держава»: массовую зарядку проведет Карелин

В рамках форума «Россия — спортивная держава» на стадионе «Нижний Новгород» планируется провести массовую общерегиональную зарядку.
REGNUM вчера в 11:50
Авто

На смену Mitsubishi Pajero придет новая модель

Предполагалось, что у Mitsubishi Pajero появится прямой преемник, но оказалось, что ему на смену придет новая модель.
Tvoe-avto.com 10 сентября в 06:42
Происшествия

Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье

Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Общество

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Экономика

Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Наука

В Арктике открыли новый остров и пролив

Участники Комплексной экспедиции Северного флота обнаружили новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
НИА - Заполярье вчера в 06:31
Энергетика

«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа, сообщает газета "Коммерсантъ".
ТАСС 02:49
Политика

Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день

Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Политика

Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу

Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу — позор для страны.
РБК вчера в 16:33
Гаджеты

Российский бренд BQ выпустил на рынок бюджетную линейку телевизоров

Evo-rus.com 03:06
Шоу-бизнес

Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак

Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
Пятый канал вчера в 06:31
Общество

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России

В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Политика

Мир устал от угроз и шантажа

Кстати, Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".
Труд вчера в 17:00
Политика

Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
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Бразильский футболист, защитник клуба «Зенит». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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