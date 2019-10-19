«Ростов» играет отлично, у него сильная атака, отсюда много забитых мячей. Мы играем дома, но «Ростов» хорош как в своих стенах, так и на выезде. Так что подходим к этой встрече со всей ответственностью, чтобы порадовать наших болельщиков, — сказал Сантос.

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