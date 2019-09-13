Футбол
Нева СпортДуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы
Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой. По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема. Однако Сантос отметил, что Дзюба знает какие-то слова на испанском и португальском и постоянно что-то говорит.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Слово и Дело 03:24
Политика
Зеленский заявил, что против миротворцев в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский выступил в Киеве на форуме "Ялтинской европейской стратегии", сделав перед западными политиками и дипломатами ряд важных заявлений по проблеме Донбасса и российско-украинским отношениям.
Накануне.Ru 05:11
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец 06:27
Политика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском вчера в 11:38
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Общество
В ФНС опровергли блокировку счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергает сообщения о блокировке счетов ИП Филиппа Киркорова, информирует РИА Новости.
RT на русском 04:46
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Недвижимость
ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8%
ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".
ТАСС 04:22
Происшествия
Волгоградцу, убившему жену фермера на глазах ее детей, дали 17 лет
Жителя Волгоградской области приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство жены фермера на глазах ее двух маленьких детей в хуторе Варламов Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.
РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу
Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
ИА InterMedia 07:26
Футбол
Рахимов: не понимаю, почему в Кубке каждый раз «Ахмату» выпадает Хабаровск
Не понимаю, почему каждый раз нам выпадает Хабаровск. Сейчас мы думаем о матчах с «Ростовом» и «Крыльями Советов».
Чемпионат 05:25
Общество
«Влюблённые из Модены» оказались мужчинами
Газета Metro вчера в 14:47
Кино
Ариана Гранде показала отрывок музыкального видео «Ангелов Чарли»
Семисекундный клип не раскрывает много информации, но он показывает трех звезд в костюмах ангелов с черными крыльями.
ГЛАС.RU 11 сентября в 01:51
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Политика
Украина передала России списки для нового обмена заключенными
Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru 07:02
Политика
Рада поддержала Зеленского и уволила всех членов ЦИК Украины
Верховная рада Украины поддержала представление президента страны Владимира Зеленского об увольнении всех членов Центризбиркома.
РБК 05:09
Гаджеты
Apple показала новые умные часы Apple Watch series 5
ITZine.ru 10 сентября в 13:43
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Транспорт
Для Крымской железной дороги закупили 166 вагонов и 10 локомотивов
К открытию железнодорожного движения через Керченский пролив Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для их передачи ФГУП "Крымская железная дорога".
Российская газета 02:26
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Авто
Land Rover представил новый Defender
Land Rover Defender нового поколения показали на автосалоне во Франкфурте.
OAnews 10 сентября в 09:46
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Игры
Техподдержка Sony: Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в PS Store
13 сентября представители Activision заявили, что российские PS4-игроки не могут принять участия в раннем бета-тестировании Call of Duty: Modern Warfare из-за Sony.
News.ru 06:52
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Политика
В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.
ТК Звезда 06:18
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.
РИА Новости 03:52