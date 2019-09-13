«Зенит» три года не играл в Лиге чемпионов, сейчас группа непростая.

с чего всё началось

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой. По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема. Однако Сантос отметил, что Дзюба знает какие-то слова на испанском и португальском и постоянно что-то говорит.

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