Футбол
Нева СпортДуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы
Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой. По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема. Однако Сантос отметил, что Дзюба знает какие-то слова на испанском и португальском и постоянно что-то говорит.
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с чего всё началось
«Зенит» три года не играл в Лиге чемпионов, сейчас группа непростая.Спорт-Экспрессвчера в 17:15
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:21, Вашингтон
Политика
Минтранс РФ: Россия и Чехия сняли ограничения на полеты
Ограничения по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой сняты, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
Российская газета 10:13
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Политика
Путин дал поручения по итогам визита в Иркутскую область
"Правительственной комиссии для ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области совместно с Центральным банком РФ проработать вопрос с кредитными организациями о реструктуризации кредиторской задолженности граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области", - говорится в перечне поручений.
Интерфакс 10:19
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации актрисы
Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с РИА Новости рассказал, что получил от артистки сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом.
РИА Новости 07:38
Кино
HBO снимет еще один приквел «Игры престолов»
HBO планирует снять приквел «Игры престолов».
RuNews24.ru 05:28
Политика
Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что проводимое Зеленским обновление состава ЦИК (все члены комиссии были уволены) может быть связано с выборами на «оккупированных территориях».
РБК 11:42
Здоровье
Два человека погибли от лихорадки Западного Нила в Ростовской области
Надежной вакцины от лихорадки Западного Нила пока не придумали.
РЕН ТВ 10:26
Фигурное катание
Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
RT на русском 11:16
Политика
Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад
Gazeta.SPb вчера в 08:52
Политика
Вышинский заявил о госпитализации
Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский госпитализирован и не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября, передает РИА Новости.
Lenta.ru 08:04
Армия и оружие
В Оренбург приедет Владимир Путин
По неофициальной информации, в Оренбуржье приедет Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ, президент РФ Владимир Путин.
Oren.ru 00:29
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Футбол
Цорн объяснил, почему «Спартак» пожаловался в прокуратуру на Малосолова
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объяснил, почему клуб обратился в прокуратуру с жалобой на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова.
РИА Новости 09:57
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.
Журналистская правда вчера в 03:25
Здоровье
Мощная магнитная буря обрушится на Алтайский край
От геомагнитных возмущений страдает большинство людей, но многие попросту не замечают связи между плохим самочувствием и влиянием магнитных бурь.
Катунь 24 11 сентября в 23:30
Здоровье
Врач назвала первичный признак болезни легких
Московский Комсомолец 11 сентября в 12:18
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Общество
Избивший пенсионерку уральский священник попал в новый скандал
Взгляд.ру вчера в 04:45
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Происшествия
Задержанного адвоката в Тульской области избили сотрудники СКР
Совершенно секретно 02:51
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Культура
Глава киностудии имени Горького ушел в отставку
Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.
Коммерсантъ 12:11
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
Наука
Крысы могут играть в групповые игры только ради удовольствия
Ученые обнаружили, что крысы могут играть в групповые игры ради получаемого от этого удовольствия.
МедиаПоток 10:31
Здоровье
Несколько сотрудников скорой помощи под Челябинском решили уволиться из-за низкой зарплаты
Несколько сотрудников станции скорой помощи в селе Октябрьское Челябинской области решили уволиться из-за недовольства заработной платой, однако станция продолжит работу и жители не останутся без медицинской помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.
ТАСС 09:41
Кино
Netflix случайно «слил» дату премьеры «Ведьмака»
В соцсетях компании Netflix случайно проболтались о дате выхода одного из самых ожидаемых сериалов этого года - "Ведьмак".
Российская газета вчера в 14:25
Политика
Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.
РИА Новости 04:20