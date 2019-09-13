«Зенит» три года не играл в Лиге чемпионов, сейчас группа непростая.

с чего всё началось

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой. По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема. Однако Сантос отметил, что Дзюба знает какие-то слова на испанском и португальском и постоянно что-то говорит.

Политика Минтранс РФ: Россия и Чехия сняли ограничения на полеты Ограничения по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой сняты, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

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Фигурное катание Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.

Политика Вышинский заявил о госпитализации Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский госпитализирован и не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября, передает РИА Новости.

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