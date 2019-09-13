Футбол

Нева СпортНева СпортДуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой. По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема. Однако Сантос отметил, что Дзюба знает какие-то слова на испанском и португальском и постоянно что-то говорит.
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Дуглас Сантос: «Шутки Дзюбы не понимаю»

Спорт-Экспресс01:30

Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы

Нева Спорт02:27

Дуглас Сантос: «Дзюба постоянно что-то говорит. Шутки его не понимаю»

Бомбардир.ру02:14

Новичок «Зенита» признался, что не понимает шуток Артема Дзюбы

Петербургский дневник02:05

Дуглас Сантос признался, что не понимает шуток Артема Дзюбы

Телеканал Санкт-Петербург03:01
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