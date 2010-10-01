Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportДуглас Сантос получил удаление в матче с «Бенфикой»

2 фото
На 56-й минуте встречи испанский арбитр Матеу Лаос удалил с поля защитника гостей Дугласа Сантоса за игру рукой в своей штрафной. Он получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дуглас Сантос получил красную карточку в матче с «Бенфикой»

Чемпионат16:17

Дуглас Сантос удален в матче с «Бенфикой». Он получил вторую желтую за игру рукой в штрафной

Sports.ru16:21

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заработал удаление и пенальти в матче с «Бенфикой»

Metaratings16:27

«Зенит» пропустил от «Бенфики» на 47-й минуте, а на 56-й остался в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса

Бомбардир.ру16:11

«Зенит» остался в меньшинстве в игре с «Бенфикой» и получил пенальти в свои ворота

Bobsoccer16:18

Дуглас Сантос получил удаление в матче с «Бенфикой»

ProstoProSport16:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 20:15, Ашберн
Общество

В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей

В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Коммерсантъ 10:43
Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом английской премьер-лиги (АПЛ).
Коммерсантъ 12:58
Спорт

Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах

Обновлено в 14:25 Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
BFM.ru вчера в 06:27
Культура

Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому

Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 18:31
Армия и оружие

В России создали вариант винтовки М16 под советский патрон

RT на русском 19:37
Музыка

Главные хиты Roxette — Памяти Мари Фредрикссон

Хиты шведской группы Rохетте навсегда врезались в память миллионов слушателей.
Пятый канал 11:47
Политика

Трамп оценил встречу с Лавровым

Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 18:45
Футбол

Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве

Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Sportbox.RU 08:22
Происшествия

Сотрудники МВД стали «лидерами» среди коррупционеров

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в 2019 году суды рассмотрели около 6,5 тысяч уголовных дел о коррупции.
Новые Известия вчера в 08:14
Политика

Facebook отказал властям США в доступе к зашифрованным сообщениям

«Бэкдор, о котором вы (Уильям Барр) просите для правоохранительных органов, станет подарком для преступников, хакеров и репрессивных режимов, предоставив им доступ к нашим системам, а также сделает пользователей наших платформ более уязвимыми перед лицом реальных угроз», — говорится в сообщении компании.
ФАН 19:39
Политика

Путин высказался о «гламурных людях» на параде Победы

REGNUM 10:13
Происшествия

Десятки машин всмятку: массовое ДТП блокировало региональную трассу

По информации городских автомобильных пабликов, на мосту столкнулись более 18 машин – удивительно, но массовое ДТП продолжает расти, вовлекая в себя все новые и новые авто.
Deita.ru 19:15
Общество

Юрий Лужков скончался от лопнувшего сосуда

Russia News 05:20
Политика

Путин объяснил опасность брошенных в полицейских стаканчиков

По мнению Путина, бросивший стаканчик в полицейского может зайти дальше и начать совершать противоправные действия.
Газета.Ru 10:42
Происшествия

Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.
Известия 15:46
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Происшествия

Пассажиры пострадали в тройном ДТП с автобусом под Атамановкой

Zab.RU 19:23
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Экономика

Депутаты решили вопрос с НДФЛ для бедных и богатых россиян

Как и ожидалось, законотворцы отклонили оба законопроекта о прогрессивной налоговой ставке для россиян в зависимости от уровня их доходов.
Журнал Зарплата 07:29
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК вчера в 07:57
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

РИА Новости 15:15
Хоккей

Владимир Кречин: Звонили бывшие одноклубники – «Подпиши меня, а я поделюсь»

С 1000-процентной уверенностью могу сказать, что ни один хоккеист никогда не скажет "Я отдал Кречину сто тысяч" или "Я отдал миллион".
Собеседник 06:10
Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Чемпионат 02:30
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

iReactor 19:02
Игры

Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3

Inc-news.ru 14:13
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
РИА Новости 09:49
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
Кино

Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv 08 декабря в 05:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Зенит». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное