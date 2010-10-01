Лига чемпионов
ProstoProSportДуглас Сантос получил удаление в матче с «Бенфикой»
На 56-й минуте встречи испанский арбитр Матеу Лаос удалил с поля защитника гостей Дугласа Сантоса за игру рукой в своей штрафной. Он получил вторую желтую карточку и покинул поле.
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Обновлено в 14:25 Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
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Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому
Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Хиты шведской группы Rохетте навсегда врезались в память миллионов слушателей.
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«Бэкдор, о котором вы (Уильям Барр) просите для правоохранительных органов, станет подарком для преступников, хакеров и репрессивных режимов, предоставив им доступ к нашим системам, а также сделает пользователей наших платформ более уязвимыми перед лицом реальных угроз», — говорится в сообщении компании.
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Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате
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В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
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Как и ожидалось, законотворцы отклонили оба законопроекта о прогрессивной налоговой ставке для россиян в зависимости от уровня их доходов.
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Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
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Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
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Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3
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В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
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Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
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