На 56-й минуте встречи испанский арбитр Матеу Лаос удалил с поля защитника гостей Дугласа Сантоса за игру рукой в своей штрафной. Он получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Дуглас Сантос получил удаление в матче с «Бенфикой»

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