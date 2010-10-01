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ProstoProSportProstoProSportДуглас Сантос получил удаление в матче с «Бенфикой»

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На 56-й минуте встречи испанский арбитр Матеу Лаос удалил с поля защитника гостей Дугласа Сантоса за игру рукой в своей штрафной. Он получил вторую желтую карточку и покинул поле.
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Дуглас Сантос получил красную карточку в матче с «Бенфикой»

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