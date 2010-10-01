Лига чемпионов
ProstoProSportДуглас Сантос получил удаление в матче с «Бенфикой»
На 56-й минуте встречи испанский арбитр Матеу Лаос удалил с поля защитника гостей Дугласа Сантоса за игру рукой в своей штрафной. Он получил вторую желтую карточку и покинул поле.
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Хоккей
Артемий Панарин: Я запомнил пару крысенышей – российских журналистов
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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Росгвардейцы выносили бабушек из горевшего дома в Благовещенске
Пожилых женщин выносили на руках. Как стало известно, сгоревший дом был признан аварийным и подлежал расселению.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
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Лавров прокомментировал встречу с Трампом
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Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.
Экономика
Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
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Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси
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Политика
ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco
Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что ракеты и беспилотники, которые использовались для нападения на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре, «имеют иранское происхождение», сообщил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в докладе Совету безопасности ООН.
Происшествия
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Баскетбол
РФБ исключила за договорной матч БК «Арсенал» из чемпионата России
В воскресенье, 8 декабря, «Чемпионат» подробно рассказал о странном матче, который состоялся в Суперлиге-2.
Общество
Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
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Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
В Роструде напомнили, что первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной.
Политика
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Политика
В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
Политика
Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины
Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Общество
Россияне назвали справедливую зарплату
Минимальный доход в размере 40-50 тысяч считают справедливым 31 процент опрошенных, 30-40 тысяч рублей — 20 процентов, 21-30 тысяч рублей — десять процентов респондентов.
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В Омский онкодиспансер пришло эндоскопическое оборудование
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США ввели санкции против главы полиции Грозного
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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
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Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж
Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.