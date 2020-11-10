Духовное собрание мусульман не поддержало ограничение браков с иноверцами
В Духовном собрании мусульман России считают межконфессиональные браки возможными, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.В источнике
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