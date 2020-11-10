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РИА Новости
РИА Новости

Духовное собрание мусульман не поддержало ограничение браков с иноверцами

В Духовном собрании мусульман России считают межконфессиональные браки возможными, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.В источнике
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Московский Комсомолец

Эксперт о запрете на межконфессиональные браки: «последствий для мусульман не будет»

Московский Комсомолецвчера в 13:58
Говорит Москва

Депутат Пушкина выступила против запрета на брак мусульман с иноверцами: «любовь не знает религии»

Говорит Москвавчера в 10:23
Lenta.ru

Муфтий Чечни отреагировал на запрет браков мусульман с иноверцами

Lenta.ruвчера в 15:03
РИА Новости

Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки

РИА Новостивчера в 14:50
Телеканал 360°

Духовное собрание мусульман назвало заявление о браках с иноверцами рекомендацией

Телеканал 360°вчера в 12:27
РБК

Юристы оценили запрет ДУМ на браки с немусульманами

РБКвчера в 12:25
Интерфакс

Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками

Интерфаксвчера в 05:50

Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия без профсоюзов

Ранее на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой, по данным Sputnik Беларусь, Лукашенко напомнил о своем требовании создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях страны и заявил, что этот вопрос надо решить до конца года.
РИА Новостивчера в 05:58

Европарламент и Совет ЕС согласовали семилетний бюджет сообщества объемом €1,8 трлн

Европейский парламент и Совет ЕС согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом €1,8 трлн, включая фонд восстановления экономики ЕС после пандемии объемом €750 млрд.
ТАССвчера в 10:14

Задержка ввода Березовской ГРЭС угрожает выплатам в 2021 году

Задержка ввода Березовской ГРЭС угрожает выплатам в 2021 году У "Юнипро" (подконтрольна немецкой Uniper) больше нет возможности задерживать запуск энергоблока Березовской ГРЭС на 800 МВт из-за потенциальных проблем с выплатой дивидендов.
Коммерсантъ16:47

WP: власти США готовят проект бюджета на 2022 финансовый год исходя из планов Трампа

Административно-бюджетное управление Белого дома дало распоряжение американским госучреждениям готовить бюджетные проекты на следующий финансовый год (начнется в США 1 октября 2021 года) исходя из планов президента Дональда Трампа, который, согласно оценкам ведущих американских СМИ, потерпел поражение на выборах 3 ноября.
ТАСС16:03